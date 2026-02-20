S’abonner au mag
Le Maroc a été volé en finale de la CAN selon un haut responsable de la CAF

Coup de tonnerre. Un mois après la finale rocambolesque de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc (1-0 AP), Samir Sobha, président de la Fédération mauricienne de football et membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), a créé la controverse en déclarant, dans les colonnes du Guardian, que « le Maroc a été volé ».

« Une injustice a été commise »

C’est ce qu’estimaient beaucoup de Marocains au terme d’une rencontre marquée par un penalty, une interruption de rencontre, des décisions arbitrales litigieuses des deux côtés et une tentative de vol de serviettes.

« Je veux demander à la Fédération marocaine de nous pardonner pour l’injustice qui leur a été faite… Les règles n’ont pas été respectées comme elles auraient dû l’être dans ce match… Il est évident qu’après que l’équipe sénégalaise ait quitté le terrain, tous les joueurs auraient dû être sanctionnés d’un carton jaune. Je ne dis pas qu’il ne faut pas remettre le trophée à l’équipe sénégalaise. Ce qui s’est passé s’est déjà produit. Nous devons mettre notre ego de côté et reconnaître qu’une injustice a été commise envers l’équipe nationale marocaine », a-t-il expliqué.

La plaie ne va se refermer tout de suite.

Maroc : Ouverture du procès des supporters sénégalais accusés de violences pendant la finale de la CAN 2025

