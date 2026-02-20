S’abonner au mag
Le Werder Brême annule sa tournée aux États-Unis

Le Werder Brême annule sa tournée aux États-Unis

Tout le monde n’apprécie pas le meilleur ami de Gianni Infantino. Alors que le Werder Brême avait prévu une tournée aux États-Unis en mai, le club a finalement fait volte-face à la fin du mois de janvier. Dans un entretien accordé à un média consacré à l’actualité du club, le directeur général brêmois, Klaus Filbry, est revenu sur les raisons de cette décision.

« Cela ne correspond pas aux valeurs du club »

La fameuse tournée était censée se dérouler dans le Minnesota, dont la plus grande ville, Minneapolis, a été marquée par les violentes opérations de l’ICE, la police de l’immigration. Impossible, dans ces conditions, de s’y rendre comme si de rien n’était : « Deux personnes ont été abattues par les autorités publiques [Renee Good et Alex Pretti, NDLR]. Jouer dans une ville où règnent actuellement des troubles et où des personnes sont abattues ne correspond pas aux valeurs du club », a déclaré le DG du Werder.

À cela s’ajoute la crainte que certains joueurs ne puissent pas poser le pied sur le sol états-unien : « On ne sait plus quels joueurs seront autorisés à entrer aux États-Unis en raison du durcissement des conditions d’entrée, qui incluent un examen des profils sur les réseaux sociaux des cinq dernières années. » Annoncée par l’administration Trump fin décembre, cette mesure n’est en réalité pas appliquée pour le moment, mais pourrait entrer en vigueur mi-2026 si elle est validée par les différentes agences compétentes.

De toute façon, la situation sportive du club compromettait une telle tournée : actuellement 16e de Bundesliga, le Werder pourrait jouer les barrages de relégation les 22 et 26 mai.

Un mal pour un bien.

