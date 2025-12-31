S’abonner au mag
Un ancien entraîneur de Bundesliga devient manager chez McDonald’s

On reste dans la gestion d’hommes…

Dans les reconversions du football en 2025, un vainqueur a peut-être été trouvé le 31 décembre. Alexander Nouri, ancien joueur et surtout ancien entraîneur du Werder Brême et du Hertha Berlin en Bundesliga, a décidé de quitter le football pour devenir manager de deux restaurants McDonald’s.

Diplômé entraîneur en 2016 aux côtés de Julian Nagelsmann, Nouri a notamment sauvé Brême de la relégation et frôlé les compétitions européennes. Mais le manque de stabilité et de sollicitations dans le football l’a poussé à changer de voie. Comme il le rappelle lui-même « Quand vous signez votre contrat, vous signez aussi votre licenciement. »

Une dernière expérience en D2 grecque

Après sa dernière expérience en tant qu’entraîneur en mars 2022 du côté de la deuxième division grecque avec l’AO Kavala, le Germano-Iranien renonce à sa passion et se tourne vers un nouveau challenge. À partir de janvier 2026, il sera responsable de deux restaurants McDonald’s à Herzogenrath, une petite ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et à Kohlscheid, sa voisine.

« Au final, les deux mondes consistent à faire avancer les gens, explique Nouri dans Süddeutsche Zeitung. Dans le football, ce sont les joueurs ; ici, ce sont les employés. Mais le principe de base est le même : il faut comprendre qui est en face de vous, ce qui les motive, ce dont ils ont besoin pour performer. »

S’il cherche un serveur, Luka Modrić sera peut-être bientôt dispo.

18 ans après, un Brésilien rachète son trophée de meilleur buteur de Bundesliga

