Si Luka Modrić n'avait pas été footballeur, il aurait été...

Être au service des autres, Luka Modrić connaît.

Distribuer des caviars en Ligue des champions ou lors d’un mariage au bord de la mer à Zadar, le choix n’était pas si simple, mais il s’est avéré le bon. Dans un entretien accordé à Sky Sport, l’international croate est revenu sur son « avant-football » et a confié qu’il se voyait bien dans la restauration.

« Si je n’avais pas été footballeur, j’aurais aimé être serveur. J’étais plutôt doué, explique-t-il, au point d’avoir suivi une formation en hôtellerie. La première année, nous faisions des stages pratiques au restaurant Marina de Zadar, où se tenaient les repas de mariage. Je me débrouillais bien pour servir les boissons. La seule chose que je n’aimais pas, c’était faire la vaisselle. » Comme tout le monde, Luka…

Milan ou rien

Revenant au football, Modrić a également expliqué les raisons qui l’ont poussé à quitter Madrid pour rejoindre Milan. Un choix loin d’être anodin, puisqu’il s’agit d’un véritable rêve d’enfance. « J’étais supporter du Milan à cause du héros de mon enfance : Zvonimir Boban. J’étais convaincu de finir ma carrière au Real Madrid, et pourtant j’ai toujours pensé qui si j’avais eu une autre équipe, ça aurait été le Milan. » Vœu finalement exaucé, et le mariage se passe plutôt bien pour l’instant.

Enfin, le quadragénaire a confié son envie de rester en Italie une fois sa carrière terminée, possiblement comme entraîneur ou dirigeant, cette fois-ci, une inspiration venue de son ami Zlatan Ibrahimović.

