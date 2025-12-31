S’abonner au mag
  • Italie
  • AC Milan

Si Luka Modrić n'avait pas été footballeur, il aurait été...

SF
Si Luka Modrić n'avait pas été footballeur, il aurait été...

Être au service des autres, Luka Modrić connaît.

Distribuer des caviars en Ligue des champions ou lors d’un mariage au bord de la mer à Zadar, le choix n’était pas si simple, mais il s’est avéré le bon. Dans un entretien accordé à Sky Sport, l’international croate est revenu sur son « avant-football » et a confié qu’il se voyait bien dans la restauration.

« Si je n’avais pas été footballeur, j’aurais aimé être serveur. J’étais plutôt doué, explique-t-il, au point d’avoir suivi une formation en hôtellerie. La première année, nous faisions des stages pratiques au restaurant Marina de Zadar, où se tenaient les repas de mariage. Je me débrouillais bien pour servir les boissons. La seule chose que je n’aimais pas, c’était faire la vaisselle. » Comme tout le monde, Luka…

Milan ou rien

Revenant au football, Modrić a également expliqué les raisons qui l’ont poussé à quitter Madrid pour rejoindre Milan. Un choix loin d’être anodin, puisqu’il s’agit d’un véritable rêve d’enfance. « J’étais supporter du Milan à cause du héros de mon enfance : Zvonimir Boban. J’étais convaincu de finir ma carrière au Real Madrid, et pourtant j’ai toujours pensé qui si j’avais eu une autre équipe, ça aurait été le Milan. » Vœu finalement exaucé, et le mariage se passe plutôt bien pour l’instant.

Enfin, le quadragénaire a confié son envie de rester en Italie une fois sa carrière terminée, possiblement comme entraîneur ou dirigeant, cette fois-ci, une inspiration venue de son ami Zlatan Ibrahimović.

Christian Pulisic siffle la fin de la récré et de la rumeur Sydney Sweeney

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 21h
129
72

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!