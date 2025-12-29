S’abonner au mag
Le top de l’année de Luca Toni joue à l’AC Milan

Un Luca en aime un autre.

Alors que la saison 2025 touche à sa fin, c’est l’heure des tops et des flops pour tout le monde. Et pour l’ancien attaquant du Bayern Munich Luca Toni, le Croate de 40 ans trône tout en haut de la liste. « (Luka) Modrić est le meilleur recrutement de 2025 pour la qualité qu’il a apportée. On a vu que les grands champions comme lui, même à 38 ou 39 ans, peuvent encore jouer en Italie avec une cigarette à la bouche. Il aurait pu partir aux Émirats arabes unis pour gagner une fortune, mais il a préféré relever le défi. Il en a été de même pour De Bruyne, même si les conséquences ont été très différentes », a-t-il déclaré dans le podcast Cose Scomode d’Aura Sport.

Plaisir partagé

Visiblement, autour de la table, il n’était pas le seul à le penser. L’ancien gardien de la Fiorentina et de l’AS Cannes Sébastien Frey a abondé dans le même sens : « Pour tous les fans de football, l’arrivée de Modrić est une bénédiction. Nous parlons ici d’un joueur de classe mondiale. Mais un joueur de classe mondiale qui, malgré son passé au Real Madrid, rejoint l’AC Milan, un club de haut niveau en Italie, et continue à jouer à ce niveau, c’est tout simplement merveilleux. »

L’AC Milan ne passera pas la nouvelle année sur le trône de Serie A, mais reste juste derrière son voisin de l’Inter, à un point seulement, notamment grâce à une belle victoire 3-0 face au Hellas.

Une belle arrivée et une belle épopée en marche.

Milan congédie le Hellas avec un Nkunku enfin décisif

