Pourquoi le transfert de Jean-Philippe Mateta à l’AC Milan a été annulé

Les malheurs de JP. Quand certains finissent par trouver une porte de sortie vers une nouvelle aventure dans les dernières heures du mercato, Jean-Philippe Mateta a vécu une journée particulière ce lundi.

L’attaquant de Crystal Palace devait rejoindre la Serie A et l’AC Milan, mais l’affaire a capoté. La raison : une visite médicale qui n’a pas été concluante, comme le raconte L’Équipe. Le médecin des Rossoneri aurait détecté un problème au genou chez le joueur, ce qui a convaincu les dirigeants milanais de ne pas lâcher plus de 30 millions d’euros pour finaliser le transfert.

Le Mondial 2026 compromis pour Mateta ?

Un vrai coup dur pour le joueur, titulaire indiscutable avec le club anglais cette saison, comme pour Crystal Palace, qui a dégainé plus de 50 patates pour s’offrir le Norvégien Jörgen Strand Larsen, après avoir déjà attiré Brennan Johnson et Evann Guessand.

Il faudra maintenant savoir ce que fera Oliver Glasner avec son buteur et si une intervention chirurgicale, envisagée selon des médias britanniques, pourrait contraindre Mateta à se mettre à l’arrêt à quelques mois de la Coupe du monde et de la liste des Bleus de Didier Deschamps, dans laquelle il espérait bien se faire une petite place.

Pendant ce temps-là, Hugo Ekitiké cartonne.

Jean-Philippe Mateta ne signera pas à Milan