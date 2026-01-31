S’abonner au mag
FC
Le doublé éclair et salvateur signé Hugo Ekitiké

  Liverpool 4-1 Newcastle

Buts : Ekitiké (41e et 43e), Wirtz (67e) et Konaté (90e+3) pour Liverpool // Gordon (36e) pour Newcastle

Deux minutes, deux buts. Mené après l’ouverture du score signée Anthony Gordon, Liverpool a vu Hugo Ekitiké tout renverser en quelques secondes avant la pause : l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a d’abord réussi à placer son pied dans une forêt de jambes pour égaliser, puis l’avant-centre s’est fait plaisir en s’offrant un doublé d’un exploit personnel afin de donner l’avantage aux siens. Voilà comment les Reds ont battu Newcastle lors de la 24e journée de Premier League, Florian Wirtz enfonçant le clou à la suite d’une passe décisive de Mohamed Salah.

Sans oublier Konaté !

Grâce à son onéreuse recrue et à leur victoire, les locaux remontent en cinquième position (en attendant le match de Manchester United) alors que les visiteurs restent englués dans le ventre mou du classement au dixième rang. Comble de jouissance pour les Français et Didier Deschamps, Ibrahima Konaté (de retour et titulaire en défense centrale, ce samedi) a lui aussi trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel en profitant d’une erreur de Nick Pope sur corner. Encore un beau sujet à aborder en conférence de presse pour Arne Slot, en tout cas.

Nul fou entre Liverpool et Fulham, Newcastle et Brentford s’affirment

FC

