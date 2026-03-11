Michael Olise et Kevin De Bruyne sont faits du même bois selon Vincent Kompany

De quoi piquer un fard comme De Bruyne à la 20e. Après une prestation de haute volée face à l’Atalanta ce mardi soir (1-6), Michael Olise s’est provoqué les compliments de son entraîneur Vincent Kompany. Avec un doublé et une passe dé, le bonhomme aux dreads impec a dégommé les Italiens comme on le fait avec une pizza devant un match de C1.

En tout cas, cet appétit rappelle au technicien du Bayern l’un de ses anciens coéquipiers de Manchester City et de la sélection belge encore en activité. « J’ai joué avec Kevin De Bruyne, j’ai eu la chance de le voir émerger en tant que jeune joueur et de le voir devenir une superstar, une star mondiale, et j’ai vu tout le processus, raconte l’ex-capitaine des Diables rouges en conférence d’après-match. C’est cette obsession du détail. Michael a cela. Ce n’est pas suffisant, je pense que nous devons le pousser à en faire plus, mais il est sur une très bonne trajectoire, et c’est un plaisir d’en être témoin. »

Aux champs Olise, un hit qui ne date pas d’hier

Après trois piges prometteuses du côté de Crystal Palace, Magic Michael a rallié le Bayern en 2024, le même été que Vincent Kompany. Le coach bavarois ne cache pas avoir suivi l’évolution du natif de Londres depuis ses prouesses chez les Eagles.

« Son développement ? Je ne pense pas que ce soit uniquement grâce à ma gestion, affirme-t-il. Je le connais depuis son passage à Crystal Palace avec Patrick Vieira. Je lui en attribue le mérite, puis à Oliver Glasner. Il est ensuite arrivé au Bayern avec la mentalité qui lui donne une chance d’être l’un des meilleurs joueurs au monde. Il est très minutieux dans son travail. »

Avant le prochain tube, L’Été américain ?

Fabio Capello : « L’Atalanta a eu la chance de n’encaisser que six buts »