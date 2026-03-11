S’abonner au mag
Un milieu du PSG de retour pour le choc face à Chelsea

La bataille du milieu. À quelques heures du coup d’envoi du match aller des huitièmes de finale de la C1 entre le PSG et Chelsea, les Parisiens retrouvent l’un de leurs chouchous au milieu : João Neves est de retour dans le groupe. Absent depuis deux matchs à cause d’une blessure, le Portugais était resté aux soins lors de la défaite contre Monaco et de la victoire contre Le Havre.

Un habitué des grands rendez-vous

Face à un milieu des Blues en forme, nul doute que le retour de João Neves dans le groupe sera une chance supplémentaire pour les hommes de Luis Enrique de résister au pressing habituel de Chelsea.

Le Portugais avait déjà été décisif face à un club anglais : à la 78e minute d’un match crucial pour le PSG, João Neves avait surgi au deuxième poteau pour prendre l’avantage et enfin libérer le Parc des Princes face à Manchester City en janvier 2025 (4-2). Du côté du groupe annoncé, seuls Fabián Ruiz et le jeune Quentin Ndjantou sont toujours absents.

En espérant qu’il laisse les cheveux de Cucurella à leur place.

