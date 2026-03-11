S’abonner au mag
  • Qatar

Une alarme missile interrompt une émission Ligue des champions au Qatar

Des scènes qui font froid dans le dos. Tandis que le conflit au Moyen-Orient lancé par les États-Unis et Israël contre l’Iran entame son douzième jour, les armées iraniennes ont mené la vague de frappes « la plus violente et la plus lourde depuis le début de la guerre » dans la nuit de mardi à mercredi, a affirmé la télévision d’État iranienne IRIB. De nombreux pays du Moyen-Orient ont été touchés : le Koweït, Bahreïn, l’Arabie saoudite et le Qatar.

Selon les informations du journal Le Parisien, des missiles ont été interceptés au Qatar et des explosions ont tout de même été entendues dans le centre de Doha. Au point qu’une émission de Ligue des champions diffusée sur beIN Sports Qatar a été perturbée par un signal d’alerte au missile.

En plein direct, alors qu’ils semblaient discuter du match du Galatasaray, les téléphones des cinq présentateurs ont soudainement retenti d’une alarme stridente, mettant un terme aux discussions, l’un des présentateurs montrant en direct son téléphone. Le gouvernement les prévenait d’une attaque de missile sur le territoire, ce qui a bien évidemment stoppé l’émission en cours.

L’Iran ne participera pas au Mondial 2026 !

