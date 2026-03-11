S’abonner au mag
L’Iran ne participera pas au Mondial 2026 !

L’appel du pied n’aura servi à rien. Ce mercredi midi, le ministre des Sports iranien a déclaré au micro de la télévision nationale que son pays ne participera pas au Mondial 2026, et ce, quelques heures seulement après que le président étasunien Donald Trump a assuré celui de la FIFA Gianni Infantino que « l’équipe d’Iran sera la bienvenue aux États-Unis ».

« Aucune possibilité »

Mais pour Ahmad Donyamali, pas question de mettre le pied dans un pays qu’il n’estime même pas légitime de coorganiser le tournoi : « Si c’était un autre pays organisateur, la communauté internationale aurait sûrement déjà réagi et elle lui aurait retiré l’organisation de la compétition », estime le ministre, qui justifie le choix du boycott par le conflit armé qui oppose actuellement les États-Unis et Israël à l’Iran.

« Vu que ce gouvernement corrompu a assassiné notre leader, il n’y a aucune condition qui ferait qu’on participerait à cette Coupe du monde. On nous a imposé deux guerres en huit ou neuf mois, et des milliers de nos citoyens ont été assassinés. Il n’y a aucune possibilité que l’on participe », a tranché M. Donyamali.

Tiens c’est dingue, en fait le foot n’arrive pas à régler tous les conflits du monde !

