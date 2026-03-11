Gianni Infantino affirme que l’équipe d’Iran sera la bienvenue aux États-Unis

C’est la magie du foot. Dans la nuit de ce mercredi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux faisant suite à un entretien avec le président des États-Unis Donald Trump. Les deux hommes sont revenus sur la question de l’accès au territoire étasunien pour la sélection iranienne lors du Mondial 2026 et le grand manitou de la FIFA a de bonnes nouvelles.

« Le football unit le monde »

« Pendant ces discussions, le président Trump a rappelé que l’équipe iranienne était, évidemment, la bienvenue à venir concourir au tournoi aux États-Unis », a promis Gianni Infantino. En phase de poules, l’Iran doit affronter la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles, puis l’Égypte à Seattle.

« Nous avons tous besoin d’un événement comme la Coupe du monde de la FIFA pour rassembler les gens, maintenant plus que jamais, et je tiens à sincèrement remercier le président des États-Unis pour son soutien, ce qui montre une nouvelle fois que le football unit le monde », s’est congratulé l’homme d’affaires helvético-italo-libanais.

Qu’en pense l’Iran ?

Seulement voilà, quelques heures plus tôt, le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, se montrait moins certain de la participation de la Team Melli, au vu de la polémique liée à une défection de plusieurs joueuses de la sélection féminine : « Le président américain a écrit deux tweets pour demander que l’asile politique soit accordé à nos joueuses […] et que si l’Australie ne le faisait pas, il le ferait de son côté. Il a fait 160 martyrs en tuant nos filles à Minab et maintenant, il prend nos filles en otage. Comment être optimiste dans ces conditions à propos de la Coupe du monde aux États-Unis ? », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la télévision iranienne.

Avant d’insister : « Si la Coupe du monde a lieu dans ces conditions, quel esprit sain enverrait son équipe nationale dans un endroit pareil ? »

Allez, à vos stylos, vous avez quatre heures.

Un cadre des USA blessé à trois mois du Mondial