Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)
Match nul tout à fait miraculeux pour le Barça, qui a pris l'eau dans les quinze premières minutes du match, puis s'est complètement endormi au retour des vestiaires, Lamine Yamal n'avait pas franchement fait un match brillant, mais voilà, il suffit parfois d'un crochet bien placé et de quelques secondes en plus pour passser une bonne soirée. Newcastle méritait beaucoup mieux et signe un beau match de loser digne des plus grandes heures du football français en Europe ! On n'a peut-être pas vu le match avec le plus de buts de la soirée, mais il y a eu du suspense jusqu'au bout du bout et c'était un plaisir de suivre ce hold-up barcelonais avec vous ! Bonne nuit à toutes et à tous et très vite sur SOFOOT.com !
ET SUR CE, C'EST TERMINÉ, 1-1 À ST JAMES' PARK !
⚽ LE CONTRE-PIED DE YAMAL EST PARFAIT, ÉGALISATION DU BARÇA !
Lamine Yamal face à Ramsdale !
OH L'INESPÉRABLE PENALTY POUR LE BARÇA ! Olmo s'incruste dans la surface et Thiaw accroche le milieu espagnol alors que ce dernier réussissait son crochet !
Le coup-franc du Barça ne donne rien, Newcastle part en contre. Gordon oriente vers Tonali, mais l'Italien n'a pas la force de sprinter, il reste une poignée de secondes !
🟨 Jaune pour Joe Willock, pris de vitesse par Yamal.
🔀 Le héros du soir Barnes cède sa place à Joe Willock, et ce sont 4 minutes de temps additionnel qui nous attendent !
🔀 Ferran Torres et Espart entrent, sortie de Fermín López et Araujo
Après un une-deux avec Livramento, Murphy centre juste devant le but, Barnes reprend parfaitement du pied droit et c'est tout St James Park qui exulte !!
⚽ C'EST FAITT, BUUUT DE BARNES !!!
Il reste cinq minutes à Newcastle pour enfin arrêter de gâcher !
Rashford tente un centre, ça finit bien au-delà du deuxième poteau. Le Barça ne propose vraiment pas grand-chose, c'est laborieux.
N'emêche que je ne vois pas Newcastle marquer, je le sens bien le 0-0 frustrant pour les Anglais. Gordon, fais-moi mentir !
Le ceeeentre de Joelinton, le Barça concède le corner, ça pousse, ça pousse fort !
Le Barça est bien inoffensif depuis le début de la deuxième mi-temps, toute frappe de Lewandowski égale par ailleurs.
Ici, on n'a pas de buts mais on a des idées !
Joelinton avait repris dans la foulée, mais il est signalé hors-jeu.
OLALA C'ÉTAIT CHAUD DANS LA SURFACE BARCELONAISE ! Gordon centre en retrait pour Murphy qui décale Barnes sur la gauche, sa frappe vient fracasser le poteau !
🔀 Bernal sort, Casado arrive, un Marc en remplace un autre.
Aïe, petit pépin barcelonais, Bernal arrête sa course et s'asseoit grimaçant sur la pelouse.
🔀 Le Barça fait aussi entrer du sang frais ! Rashford et Olmo débarquent, Lewandowski et Pedri sortent.
MURPHY ! Tout juste entré, le numéro 23 des Magpies est seul au second poteau mais sa reprise de volée finit bien au-dessus, dommage !
Osula, Elanga et Trippier out.
🔀 Triple changement pour Newcastle ! Sous les clameurs de St James Park, le grand Anthony Gordon entre en piste, tout comme Jacob Murphy et Tino Livramento.
OUH LEWI ! Raphina trouve parfaitement Lewandowki dans la surface, son petit ballon croisé finit juste à côté des cages de Ramsdale !
Belle projection de Newcastle, Tonali tente sa chance devant la surface, c'est repoussé par Cubarsi !
Centre vicieux de Yamal, c'est dégagé par Burn de la tête, corner pour le Barça !
Pour avoir une chance de gagner, il faudra concrétiser, nous disent les commentateurs de Canal. C'est vrai que vu comme ça...
Contre à 4 du Barça après un énième centre loupé d'Elanga, mais Lamine Yamal ne transmet pas mieux !
Frappe de Barnes aux abords de la surface ! C'est capté par Joan Garcia !
Faute de Tonali sur Pedri.
Olalala Elanga part à toute vitesse sur son côté, mais son centre arrive dans les gants de Joan Garcia, c'est dommage !
La fraaaappe d'Osula ! Bien servi par Lewis Hall, il part dans le dos de Cubarsi sur le côté gauche, mais son tir dans un angle fermé passe à côté. N'empêche que c'est sans doute la première occaz de cette deuxième mi-temps.
J'y pense en mangeant ma pizza, vous êtes plutôt pizza napolitaine avec pâte gonflée ou pizza romaine toute croustillante ?
C'est très brouillon des deux côtés depuis la reprise.
Coup-franc repoussé, Elanga se précipite pour tenter une reprise sur le ballon fuyant, ça finit en tir bizarroïde, Barcelone récupère.
Elanga fait la différence sur son côté, Bernal le pousse littéralement vers la sortie, bon coup-franc pour Newcastle sur le côté droit, Trippier, c'est ton moment !
Ouille ! Araujo met les deux mains sur Lewis Hall pour récupérer le ballon, c'est sifflé après quelques secondes par un Guida qui a le sifflet bien facile. Araujo a l'air tout à fait choqué, mais ça ne fait rien, ballon pour Newcastle.
C'EST RE-Ti-PAAR ! Je n'ai même pas eu le temps d'entamer ma deuxième part de pizza, certes un poil asséchée, une mi-temps ça passe toujours trop vite.
MI-TEMPS ! Première période sans but, c'est vrai, maais contrairement à Bergame et Madrid, il y a du suspense et de l'intensité à Newcastle ! On s'hydrate, je vais me faire chauffer une petite part de pizza au micro-ondes (on fait ce qu'on peut) et on se retrouve très vite !
Et la deuxième ne sera pas la bonne non plus : coup-franc en faveur du Barça sifflé par Marco Guida pour une faute que je n'ai pas bien perçue, m'enfin ça ne fait rien, il siffle sans attendre la mi-temps.
Un corner sans fin.
Le corner de Tonali est remis en corner par Raphina.
Ouuuuh Elanga décidément fort remuant s'effondre dans la surface et demande la faute, mais puisqu'il tombe plus ou moins tout seul, l'arbitre italien ne moufte pas. Newcastle se contentera d'un corner !
Agressif tout comme Lamine Yamal sur Hall il y a quelques instants. Le petit prodige a échappé de peu au jaune qui, on le rappelle, le priverait de retour au Camp Nou.
Nouvelle faute sifflée côté Newcastle, cette fois de Ramsey sur Pedri. C'est fort agressif côté Magpies depuis le début de la partie, dites-moi.
Les ailes de l'enfer, c'était aussi Elanga sur la dernière action, on demandera des nouvelles à Cancelo.
Les Ailes de l'enfer, je n'ai jamais vu, je l'ajoute à ma liste de suite !
Elanga prend le dessus sur Cancelo, mais son centre ne trouve personne !
Ah, excuse-moi RandyMarsh, je ne suis pas le Champion mon frère du forum, moi c'est le CMF des brèves :( On nous confond souvent en effet (même si on ne nous a jamais vus dans la même pièce, alors qui sait...)
3-0 pour le Bayern, 4-1 pour l'Atléti. Et dire que j'étais persuadé que les buts de la soirée seraient du côté de St James Park... Surtout, si vous voulez besoin de conseils sur l'avenir, n'hésitez pas.
🟨 Jaune pour Tonali ! Faute d'antijeu pour le milieu italien, qui accroche Raphina après un dribble réussi de l'ailier barcelonais. C'est la première biscotte du match
La fraaaappe d'Elanga aux abords de la surface, c'est capté par Joan Garcia.
Le bon pressing de Joelinton sur Pedri pour se lancer à l'abordage, mais Marco Guida siffle la faute, dommage j'aurais bien voulu voir ce contre !
L'intensité est un poil retombée après ce premier quart d'heure en fanfare des Magpies.
Coucou RandyMarsh, je te confirme que je suis bien CMF en personne !
Ooohhh c'était encore chaud dans la surface catalane !! Le centre d'Elanga arrive sur la tête d'Osula, mais la tentative du Danois finit au-dessus de la cage, un petit frisson a parcouru St James' Park !
Raphina tente de transmettre à Lewandowski en pivot dans la surface, mais c'est loupé, Newcastle récupère le ballon.
Pardon, je reviens à mes oignons.
Olala, j'apprends à l'instant qu'Antoine Griezmann a marqué contre Tottenham, sachez que depuis que je suis tombé amoureux de ce joueur un jour d'octobre 2014 dans un match contre l'Arménie, rien ne me rend plus heureux. Ma soirée est refaite !
Raphina cherche Yamal, il s'incruste dans la surface par une belle succession de dribbles et de feinte, sa frappe d'un angle fermé finit dans le petit filet, mais c'était contré et c'est un nouveaau corner pour le Barça !
C'est vrai qu'il n'y a pas foule sur le forum ce soir, dites-moi. Merci à ceux qui font coucou en commentaires, ça fait toujours plaisir !
Le coup-franc de Yamal arrive sur le pied d'Araujo, sa volée part dans les nuages. Bon. Bon bon bon.
Barcelone a plus le pied sur le ballon depuis quelques minutes, mais n'en fait pas grand-chose. Newcastle est bien en place, ça sent le traquenard à plein nez pour les Catalans cette histoire
Ouuuh !! Frappe croisée d'Elanga, c'est sauvé du bout des doigts par Garcia ! Il s'avère que l'attaquant de Newcastle était hors-jeu, mais tout de même !
Raphina percute sur le côté gauche, c'est contré par Trippier.
Quatrième corner de Newcastle, c'est chaud chaud chaud !
Joli dribble de Yamal dans la surface, c'est récupéré par Joelinton, Newcastle part en contre sans attendre mais c'est bien fermé par Cancelo sur son côté gauche.
Ouh la sale faute de Fermin Lopez ! Sur un bon débordement de Lewis Hall, le numéro 16 barcelonais le retient de force, une faute de frustration qui dit beaucoup de ce début de match très, très laborieux côté Barcelonais
Le coup-franc de Trippier arrive sur Elanga, sa frappe un peu mollassonne arrive dans les gants de Joan Garcia, qui doit quelque peu s'y reprendre, un poil fébrile.
« Araujo a été très friable à l'entraînement », nous dit-on du côté de Canal. C'est vrai que pour l'instant, le capitaine du soir n'est pas à son avantage. Mais ça me rend tout triste, j'espère qu'il marquera à la dernière seconde sur corner, tiens.
Osula lance un appel dans la surface mais s'emmêle les pinceaux, sa frappe est contrée par Martin, ça pousse fort du côté anglais !
Newcastle met une grosse pression dans ces premières minutes, autant vous dire que l'affreux maillot couleur stabilo du Barça ne touche pas beaucoup la balle jusqu'ici
Ça pousse fort du côté de Newcastle en début de match ! Frappe de Ramsey contrée, deuxième corner pour les Magpies !
N'hésitez pas à balancer vos pronos en commentaires. Personnellement, je n'en avais aucune foutre idée, alors j'ai demandé à mon bon ami Andrea qui est supporter du Barça, il m'a dit, « ça va être très compliqué pour le Barça défensivement, j'annonce un 2-2 voire un 3-3 ». Vous êtes prévenus, ça va partir dans tous les sens, c'est Andrea qui le dit !
C'EST TIPAR ! Bon match les ami·es !
On commence avec les compos sans plus attendre ! Du côté des visiteurs barcelonais, outre les absences de Frenkie de Jong ou Jules Koundé, c'est Eric Garcia qui joue les grands blessés de dernière minute. Ce sera donc Araujo, pas de quoi franchement rassurer nos amis Catalans (bien que je n'aie rien contre Araujo qui m'a l'air fort sympathique)
Ettt bonsoiiir à toutes et à tous ! Bienvenue sur SOFOOT.com pour le grand retour de la Ligue des Champions !! Et on ouvre le bal ensemble ce mardi soir avec un Newcastle-Barcelone ma foi fort alléchant !
