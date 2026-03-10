Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)

Match nul tout à fait miraculeux pour le Barça, qui a pris l'eau dans les quinze premières minutes du match, puis s'est complètement endormi au retour des vestiaires, Lamine Yamal n'avait pas franchement fait un match brillant, mais voilà, il suffit parfois d'un crochet bien placé et de quelques secondes en plus pour passser une bonne soirée. Newcastle méritait beaucoup mieux et signe un beau match de loser digne des plus grandes heures du football français en Europe ! On n'a peut-être pas vu le match avec le plus de buts de la soirée, mais il y a eu du suspense jusqu'au bout du bout et c'était un plaisir de suivre ce hold-up barcelonais avec vous ! Bonne nuit à toutes et à tous et très vite sur SOFOOT.com !