Nouvelles inquiétantes pour Kylian Mbappé, rassurantes pour Rodrygo

Pas de genou, pas de C1. Alors qu’il a retrouvé le chemin du centre d’entraînement après des examens complémentaires et un date à Paris, Kylian Mbappé ne sera bien que spectateur du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City.

Le capitaine des Bleus serait trop juste pour taper le cuir, soignant toujours son entorse au genou gauche selon le club espagnol. Le Kyks n’a plus joué depuis la défaite sur la pelouse d’Osasuna le 21 février dernier (2-1).

De bonnes nouvelles de Rodrygo

En guise de consolation, le club merengue a donné des nouvelles rassurantes de Rodrygo. On peut dans ce communiqué que le Brésilien « a été opéré avec succès des ruptures du ligament croisé antérieur et du ménisque externe de la jambe droite. L’opération a été réalisée par le docteur Manuel Leyes sous la supervision des Services Médicaux du Real Madrid. Rodrygo commencera dans les prochains jours ses travaux de rééducation. » Pour rappel, l’attaquant s’est fait le ligament croisé antérieur du genou droit.

New medical report on Rodrygo. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 10, 2026

+1 pensionnaire de longue durée à l’autre maison blanche madrilène.

Et un forfait de plus pour le Real, un !