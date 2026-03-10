S’abonner au mag
  • Pays-Bas
  • Maarssen

Wesley Sneijder de retour sur un terrain

EA
2 Réactions
Wesley Sneijder de retour sur un terrain

The Sniper reprend service. Wesley Sneijder a foulé les pelouses pour la première fois lors d’un match officiel depuis sa retraite en 2019. Dans une autre atmosphère qu’à la Johan-Cruyff Arena, au Giuseppe-Meazza ou encore à l’Allianz Riviera, le quadragénaire et sa petite bedaine de quadra ont joué 20 minutes avec le OSM’75, club de 4e division amateur, dans la banlieue d’Utrecht. « J’ai toujours dit que le football reste le plus beau des jeux. Si on peut encore y jouer, pourquoi ne pas le faire ? », questionne Sneijder au journal De Telegraaf.

Ma famille d’abord

Le presque Ballon d’or 2010 explique avoir choisi ce club car ses frères y sont présents. Jeffrey y est adjoint, et Rodney, passé par le FC Utrecht, le RKC Waalwijk et Almere City, y est joueur. Ce football sans pression, c’est tout ce que voulait Wesley : « Je voulais juste passer un bon moment avec les gars, et c’est exactement ce que j’ai eu. Après le match, partager le vestiaire et la cantine avec eux, c’est fantastique. »

Puisque toute la famille semble être passionnée par le ballon rond, le fils de Wesley Sneijder, Jessey, a signé son premier contrat pro cet été avec le FC Utrecht.

Peut-être qu’ils sont fans de Jul chez les Sneijder, parce que tous leurs prénoms sont en Y.

Raffaele Palladino : « Gasperini a participé à révolutionner le football »

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.