Wesley Sneijder de retour sur un terrain

The Sniper reprend service. Wesley Sneijder a foulé les pelouses pour la première fois lors d’un match officiel depuis sa retraite en 2019. Dans une autre atmosphère qu’à la Johan-Cruyff Arena, au Giuseppe-Meazza ou encore à l’Allianz Riviera, le quadragénaire et sa petite bedaine de quadra ont joué 20 minutes avec le OSM’75, club de 4e division amateur, dans la banlieue d’Utrecht. « J’ai toujours dit que le football reste le plus beau des jeux. Si on peut encore y jouer, pourquoi ne pas le faire ? », questionne Sneijder au journal De Telegraaf.

Zaterdag is de mooiste dag van de week. Ook als je Wesley Sneijder heet. pic.twitter.com/y9pwCRhqPk — SANTOS Football Planet (@SANTOS_Magazine) March 7, 2026

Ma famille d’abord

Le presque Ballon d’or 2010 explique avoir choisi ce club car ses frères y sont présents. Jeffrey y est adjoint, et Rodney, passé par le FC Utrecht, le RKC Waalwijk et Almere City, y est joueur. Ce football sans pression, c’est tout ce que voulait Wesley : « Je voulais juste passer un bon moment avec les gars, et c’est exactement ce que j’ai eu. Après le match, partager le vestiaire et la cantine avec eux, c’est fantastique. »

Puisque toute la famille semble être passionnée par le ballon rond, le fils de Wesley Sneijder, Jessey, a signé son premier contrat pro cet été avec le FC Utrecht.

Peut-être qu’ils sont fans de Jul chez les Sneijder, parce que tous leurs prénoms sont en Y.

Raffaele Palladino : « Gasperini a participé à révolutionner le football »