  • Angleterre
  • Sheffield Wednesday

Une pénalité de 15 points pour un club anglais la saison prochaine ?

EA
Foutus avant le début de saison ? Si Sheffield Wednesday n’est pas racheté, le club recommencera la saison prochaine avec une nouvelle pénalité de points. Déjà assurés d’être relégué en League One, The Owls doivent rembourser 15 millions de livres. Sinon, ils entameront leur aventure en troisième division anglaise avec un négatif de 15 points.

Qui gagnera l’enchère ?

L’actuel président, Dejphon Chansiri, a déjà annoncé qu’il quittera ses fonctions, mais aucun acheteur n’a encore été trouvé. Mike Ashley, ancien propriétaire de Newcastle, et David Storch, un financier américain, sont les principaux candidats à la reprise du club.

Selon le Times, le second a récemment surenchéri sur l’offre du premier, à voir si Ashley proposera plus. Pour racheter le club, il faut impérativement rembourser les 15 millions de dettes. En tout cas, il faudra faire vite pour sauver ce club endetté jusqu’au cou malgré les efforts de ses supporters.

Pas chouette…

Sheffield Wednesday sur le point de battre un record dramatique

