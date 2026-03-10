S’abonner au mag
Quand des fans de Tottenham croisent Mauricio Pochettino dans l’avion

« Comment te récupérer putain !? » Pas certain que les Anglais connaissent ce célèbre mème, mais les supporters de Tottenham ont peut-être eu cette réflexion à propos de leur ancien coach Mauricio Pochettino.

Pochettino en observation pour la Coupe du monde

Dans un vol vers Madrid, des fans du club londonien ont croisé l’entraîneur argentin. « Mauricio Pochettino, il est magique », ont-ils d’abord chanté avant que l’un d’entre eux ne crie : « On veut que tu reviennes, Mauricio ! On veut que tu reviennes ! » Actuellement sélectionneur des États-Unis, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain sera libre fin juillet. Des rumeurs l’envoient du côté du Real Madrid.

Les Londoniens se rendent à Madrid afin de soutenir leurs Spurs qui affrontent l’Atlético de Madrid pour le huitième de finale aller de Ligue des champions, quand Pochettino, lui, vient observer l’Américain Johnny Cardoso en vue de la Coupe du monde, rapporte The Athletic. À moins que ça ne soit pour, déjà, discuter avec la Casa Blanca

Quoi de mieux qu’un défi en Championship, franchement !

Igor Tudor tresse des lauriers à Diego Simeone

EA

