Tottenham bannit trois supporters à vie après des saluts nazis

Faites comme votre club : visez le bas, messieurs. Tottenham a suspendu de manière définitive trois de ses supporters. Ces derniers ont été aperçus en train de faire des saluts nazis lors du match de Ligue des champions à Francfort en janvier dernier (victoire 0-2). En coopération avec l’UEFA et la police allemande, le club du nord de Londres a su identifier ces personnes pour les punir.

Le club de Tottenham également sanctionné

Les Spurs ont également écopé d’une sanction. En plus d’une amende de 30 000 euros, le club a pris un sursis. Il sera toujours autorisé à avoir des supporters lors des matchs à l’extérieur en Coupe d’Europe, mais si un événement similaire a lieu lors des douze prochains mois, le huis clos sera prononcé dans les parcages.

Le Real Madrid pourrait s’en inspirer pour ce zigoto.

