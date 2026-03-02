Tottenham bannit trois supporters à vie après des saluts nazis

Faites comme votre club : visez le bas, messieurs. Tottenham a suspendu de manière définitive trois de ses supporters. Ces derniers ont été aperçus en train de faire des saluts nazis lors du match de Ligue des champions à Francfort en janvier dernier (victoire 0-2). En coopération avec l’UEFA et la police allemande, le club du nord de Londres a su identifier ces personnes pour les punir.

Le club de Tottenham également sanctionné

Les Spurs ont également écopé d’une sanction. En plus d’une amende de 30 000 euros, le club a pris un sursis. Il sera toujours autorisé à avoir des supporters lors des matchs à l’extérieur en Coupe d’Europe, mais si un événement similaire a lieu lors des douze prochains mois, le huis clos sera prononcé dans les parcages.

The Club has been informed of sanctions handed down to us by UEFA following the utterly abhorrent conduct of a small number of individuals at our recent Champions League away match in Frankfurt. The Club has cooperated fully with UEFA's investigation, as well as with German… pic.twitter.com/iUARZqyk4K — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 2, 2026

Le Real Madrid pourrait s’en inspirer pour ce zigoto.

