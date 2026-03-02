S’abonner au mag
Un jeu vidéo en développement pour incarner un arbitre à la VAR

JE
Qui n’a jamais rêvé de se mettre à la place des arbitres ? Le développeur brésilien André Cardoso a annoncé ce dimanche sur X le concept sur lequel il travaille pour un nouveau jeu vidéo qui consisterait à camper le rôle d’arbitre vidéo à la VAR. Oui, oui, vous avez bien lu.

Dans la peau d’un arbitre à la VAR

Dans la vidéo publiée par ce génie sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir le joueur contrôler un personnage posé devant plusieurs écrans dans un bureau, en train de vérifier si le ballon a entièrement franchi la ligne de but.

Un système tout simple, qui consiste à se faire son propre avis et à prendre des décisions cruciales à transmettre à l’arbitre central. En dehors de ce court extrait, aucune autre information n’a fuité, si ce n’est le titre de ce petit bijou : Eye of the match.

Ne pas oublier d’intégrer les nouvelles règles de l’IFAB, surtout.

Tu sais que tu aimes le multiplex le samedi soir quand...

JE

