Un habitué des exploits arrive sur le banc du Burkina Faso

Le double A. Le Burkina Faso tient son nouveau sélectionneur. À la suite de l’appel à candidatures lancé pour diriger l’équipe nationale A, la Fédération burkinabée de football (FBF) a annoncé via ses réseaux sociaux, ce dimanche, l’intronisation d’Amir Abdou, l’ex-entraîneur des Comores.

Le technicien de 53 ans succède à Brama Traoré, licencié à l’issue de la dernière Coupe d’Afrique des nations. En poste au Hassania Agadir, en D1 marocaine depuis juillet 2025, Amir Abdou retrouve le banc d’une sélection nationale, après des passages aux Comores (2014-2022) et en Mauritanie (2022-2024).

Un habitué des qualifications historiques

Sous sa direction, les Cœlacanthes comoriens s’étaient qualifiés pour la phase finale de la CAN 2021 organisée en 2022, une première dans l’histoire de la sélection, qui s’arrêtera en huitièmes de finale face au Cameroun, le pays organisateur.

Amir Abdou était ensuite devenu sélectionneur de la Mauritanie, quelques mois plus tard, marquant les esprits lors de la CAN suivante, en Côte d’Ivoire. Les Mourabitounes avaient décroché leur ticket pour leur premier huitième de finale après un succès face à l’Algérie en phase de poules.

Demandez aux futurs adversaires du Burkina Faso de bien se préparer, sous peine de finir comme Djamel Belmadi et les Fennecs.

