Avec un grand Amad Diallo, la Côte d’Ivoire fonce sur l’Égypte

Côte d’Ivoire 3-0 Burkina Faso

Buts : Diallo (20e), Y. Diomandé (32e), Touré (87e)

Un éléphant, ça ne se trompe jamais.

Pas toujours convaincante en phase de groupes, la Côte d’Ivoire a rassuré son monde, ce mardi, en surclassant largement le Burkina Faso (3-0) lors du dernier des huitièmes de finale de cette CAN 2025. Au prochain tour, les hommes d’Émerse Faé affronteront l’Égypte dans un duel de cadors.

Diallo dans tous les bons coups

Lors de ces huitièmes, tous les favoris ont tenu leur rang et, même s’il n’y avait plus qu’eux pour trébucher au moment du coup d’envoi, les tenants du titre n’ont pas failli. Déjà buteur contre le Mozambique et le Cameroun plus tôt dans la compétition, Amad Diallo a confirmé qu’il était l’homme fort de sa sélection. Loin des problèmes du quotidien de Manchester United, le jeune attaquant a dévissé une première tentative (7e), avant d’ouvrir le score au terme d’une action collective tantôt brillante, tantôt brouillonne (1-0, 20e).

Ne cessant de réclamer la balle sur son côté droit, Diallo a continué de mettre le feu dans la défense burkinabée. Un rush du bord de touche jusqu’à l’angle de la surface adverse et un centre plus tard, et voilà Yan Diomandé qui double la mise d’un tir croisé subtil (2-0, 32e). Si les Ivoiriens ont bien eu besoin de l’aide de leur poteau pour éviter une réduction de l’écart avant la pause (41e), leur sujet était suffisamment maîtrisé pour s’offrir une deuxième période sereine. Malgré les maladresses de Guéla Doué (59e) et Diallo (77e), Bazoumana Touré a réussi à tirer le bouquet final après un raid solitaire de plus 60 mètres (3-0, 87e). Seule ombre au tableau, et pas des moindres, Odilon Kossounou s’est blessé en fin de match.

C’est mieux quand c’est plus tranquille qu’en 2024.

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (30 à 21)