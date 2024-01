La Côte d'Ivoire éjecte le Sénégal au bout du suspense

Rapidement mené par un Sénégal qui s'est endormi au fil du match, la Côte d'Ivoire a finalement réussi à retourner la situation et arracher son ticket pour les quarts de sa CAN au bout d'une séance de tirs au but haletante (1-1, 4-5 TAB). Les Éléphants sont ressuscités, le tenant du titre sénégalais au tapis.

Sénégal 1-1 (4-5 TAB) Côte d’Ivoire

Buts : Diallo (4e) pour le Sénégal // Kessié (86e sp) pour la Côte d’Ivoire

C’est dans un contexte pour le moins tourmenté que la Côte d’Ivoire recevait ce lundi à Yamoussoukro le Sénégal, tenant du titre : Jean-Louis Gasset a été mis à la porte malgré une qualification miraculeuse mais peu convaincante, Hervé Renard a failli faire l’objet d’un prêt inédit en plein milieu de la compétition, et c’est finalement Emerse Faé, qui s’est retrouvé avec les clés du camion en main pour tenter d’offrir un titre continental à un pays qui attend depuis neuf ans. Et l’intérimaire a plus que fait le job, déjà, en réussissant à faire sauter le Sénégal au bout d’une séance de tirs au but irrespirable. Malgré les turbulences, la Côte d’Ivoire est encore en vie, et cela tient toujours un peu plus du miracle. Et aussi à un poteau de Moussa Niakhaté.

Le coup de canon de Diallo

Habités d’un capital confiance plus conséquent que celui des Éléphants, les Lions de la Téranga entrent tambour battant dans la partie. Un vent de panique se ressent dès les premières secondes dans le stade Charles-Konan-Banny, et Sadio Mané ne tarde pas à assommer les très bruyants supporters en tribunes : d’un centre parfaitement distillé, il permet à Habib Diallo d’aller ouvrir le score grâce à un pétard imparable pour Yahia Fofana (1-0, 4e). L’ouverture du score est logique, et le Sénégal va même avoir un second coup du sort en sa faveur quelques instants plus tard seulement : sur un tacle absolument pas maîtrisé, Mané essuie son pied sur la cheville d’Ibrahim Sangaré, sorti sur civière pour être pris en charge. Les images semblent claires, le carton rouge doit être dégainé, mais l’arbitre se contente d’un jaune (9e)… Gros ouf de soulagement pour les joueurs d’Aliou Cissé, qui vont ensuite se mettre à reculer et laisser les Ivoiriens faire le jeu. Une configuration loin d’être idéale pour des Éléphants démunis d’idées, et qui ne savent pas comment s’y prendre pour contourner un bloc défensif adverse parfaitement huilé.

Coaching gagnant pour Faé

Ce scénario permet aussi aux Sénégalais de bénéficier d’énormes espaces en contre-attaque, et ils sont à deux doigts d’en profiter dès le retour des vestiaires : sur son côté droit, Ismaïla Sarr déboule à toute vitesse et croise une frappe à ras-de-terre, que Yahia Fofana dévie juste assez pour éviter la catastrophe (47e). Inarrêtable dès que le moindre mètre lui est laissé, l’ailier marseillais passe même tout près d’obtenir un penalty dans la foulée, lorsqu’il est déséquilibré dans la surface par Odilon Kossounou, mais l’arbitre estime que ce n’est pas suffisant pour siffler (55e). Une décision douteuse, encore, qui a le mérite de laisser le suspense intact et de l’espoir aux Ivoiriens. L’intérimaire Emerse Faé tente alors d’agir : toute la ligne offensive est changée et Franck Kessié, tout juste entré, s’offre une énorme double occasion, de la tête puis du pied, mais bute sur un Édouard Mendy taille patron (74e). Le gardien sénégalais s’illustre encore face à Nicolas Pépé, en remportant un face-à-face (77e), avant de craquer : sur une longue ouverture d’Evan Ndicka, Pépé se fait faucher par Mendy, et obtient un penalty que l’arbitre accorde seulement après revisionnage à la vidéo (82e). Kessié prend ses responsabilités et ramène la Côte d’Ivoire à hauteur (1-1, 86e), punissant dans le même temps le manque d’ambition sénégalais. De quoi emmener tout le monde dans une prolongation logique.

Les trente minutes supplémentaires ne donnent rien de très glorieux, si ce n’est un arrêt décisif de Fofana devant Mané (105e+2), quelques minutes après s’être fait mal en se prenant son propre poteau. Les organismes semblent au bout du rouleau, et le ticket à gratter pour les quarts s’arrache dans une séance de tirs au but. Après deux réussites de chaque côté, Moussa Niakhaté envoie sa frappe sur le poteau et laisse les Éléphants s’envoler jusqu’à la victoire avec un cinq sur cinq clinique et Franck Kessié dans le rôle du tireur décisif pour envoyer tout un stade au paradis. Et si les Éléphants d’Émerse allaient au bout ?

Sénégal (3-4-3) : Mendy – Koulibaly, Niakhaté, Diallo (Dieng, 118e) – Diatta, Camara (Gueye, 87e), P. Sarr, Jakobs – I. Sarr (Ndiaye, 96e), Diallo (Jackson, 67e), Mané. Entraîneur : Aliou Cissé.

Côte d’Ivoire (4-3-3) : Fofana – Aurier, Ndicka, Kossounou (Singo, 116e), Konan – Seri, Sangaré (Kessié, 73e), S. Fofana (Kouamé, 79e) – Diakité (Pépé, 65e), Krasso (Haller, 72e), Gradel (Adingra, 64e). Entraîneur : Emerse Faé.

