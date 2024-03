Le Sénégal maintient sa confiance en Aliou Cissé

On ne change pas une équipe qui ne gagne plus.

Fragilisé après l’élimination précoce du Sénégal à la CAN en janvier, Aliou Cissé semblait se diriger vers la fin de son aventure à la tête des Lions de la Téranga. C’était compter sans la confiance sans faille de la fédération sénégalaise, qui a annoncé ce vendredi la prolongation de son contrat jusqu’en 2026.

En poste depuis 2015, l’ancien joueur du PSG et de Sedan fait désormais partie des meubles à la tête d’une sélection avec laquelle il a remporté la CAN 2021 face à l’Égypte. Devant lui se dressent deux objectifs de taille : la CAN 2025 au Maroc et surtout la Coupe du monde 2026.

#OFFICIEL | La Fédération sénégalaise de Football 🇸🇳 renouvelle sa confiance à Aliou Cissé en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. 🎥 @Fsfofficielle pic.twitter.com/xkK3yy37CD — Taggat (@taggatsn) March 8, 2024

À lui de faire briller Iliman Ndiaye.

