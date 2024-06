Le FC Metz mis à l’honneur en Mauritanie

Le FC Metz a touché une prime sur le but, mais cela ne le ramènera pas en Ligue 1.

En tête de son groupe de qualification à la Coupe du monde 2026, le Sénégal a poursuivi sa moisson à Nouakchott contre la Mauritanie (0-1). Un but d’Habib Diallo avant la demi-heure de jeu, sur une tête habile, après un service de Pape Matar Sarr, pour un but 100% Graoully qui suffit au bonheur des Lions de la Téranga et de leur diaspora, présente en masse dans la capitale mauritanienne. 8 points, un seul but encaissé, la tête du groupe B devant le surprenant Soudan, et une qualification pour le Mondial américain qui semble plutôt en bonne voie. Les locaux auront dominé par séquence, en vain.

Diallo ouvre le score pour le Sénégal ! L'ancien joueur de Strasbourg marque de la tête sur un centre de Sarr Suivez les meilleurs matches des éliminatoires Afrique de la CDM sur L'Équipe live foot : https://t.co/EXNTDoa1AK #lequipeFOOT pic.twitter.com/RUunWHUx2k — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 9, 2024

Tombeurs de l’Algérie à la dernière CAN, les Mourabitounes n’ont toujours pas marqué en quatre matchs.