L'Egypte s'ouvre un boulevard vers la CAN, les Comores scalpent la Tunisie

Pas de temps à perdre.

L’Egypte a signé sa troisième victoire en trois matchs dans le groupe C des éliminatoires de la CAN vendredi, au détriment de la Mauritanie (2-0). Trezeguet et Mohamed Salah ont inscrit les deux buts de la rencontre, plaçant leur sélection sur une voie royale : il ne leur manque plus qu’un petit point pour valider leur qualification. L’affaire pourra être pliée pour de bon dès mardi, sur la pelouse des Mourabitounes. Le Cameroun est aussi sur la bonne voie grâce à sa victoire nette sur le Kenya, à laquelle Vincent Aboubakar et Bryan Mbeumo ont contribué avec un but chacun (4-1).

La Côte d’Ivoire a marché sur le Lesotho grâce à Nicolas Pépé, un doublé de Franck Kessié et un penalty du Rémois Oumar Diakité (4-1). Le Sénégal n’a pas fait de cadeau non plus au Malawi, qui a passé 75 minutes en infériorité (4-0). Pape Gueye, Sadio Mané, Boulaye Dia et Nicolas Jackson ont tous marqué pour permettre aux Lions de la Teranga de revenir à hauteur du Burkina Faso dans le groupe L. En revanche, le Nigéria a attendu la 87e minute pour faire sauter le verrou libyen (1-0), et la Tunisie s’est brûlée face aux Comores, dont le héros du soir n’est autre que le Troyen Rafiki Saïd (0-1).

Comores ça va bien !

