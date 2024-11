Le sélectionneur tunisien accuse l’Algérie de payer pour attirer les binationaux

La fête du voisin.

Lundi, le sélectionneur intérimaire de la Tunisie, Kaïs Yaâkoubi, a dégoupillé après la nouvelle déroute de ses joueurs face à la Gambie (0-1) en qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Si la défaite n’a pas empêché la qualification des Aigles de Carthage pour la compétition, elle a eu le don de faire perdre sa lucidité à l’ancien coach du Club africain, visiblement touché par les difficultés que rencontre actuellement le football tunisien. « En Tunisie, on souffre de plusieurs problèmes logistiques et financiers. D’ailleurs, c’est la discorde entre les supporters et la sélection tunisienne, car cette dernière n’est plus performante. L’environnement n’est absolument pas encourageant pour réaliser les meilleurs résultats possibles », a-t-il lâché avant de s’en prendre au voisin algérien au moment d’expliquer ces problèmes-là.

« Ils mettent le paquet »

« Pourquoi la sélection nationale n’est plus performante ? Vous devez poser les bonnes questions. Vous croyez que l’Algérie ramène des joueurs binationaux, comme Amine Gouiri, gratuitement ? Non, absolument pas. Ils mettent le paquet pour s’offrir les joueurs ayant la double nationalité. J’ai déjà côtoyé un entraîneur des gardiens de but qui a fait deux Coupes du monde et deux CAN avec l’équipe d’Algérie qui m’a raconté des choses incroyables que vous ne pouvez pas imaginer », a-t-il balancé.

