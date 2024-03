Le sélectionneur des U20 algériens gifle des joueurs après une défaite

Limite franchie.

À l’occasion du tournoi amical international Youth Warriors, l’Algérie U20 et la Tunisie U20 se rencontraient ce samedi soir à Blida, et les spectateurs ont été servis, puisqu’ils ont assisté à un match plein de rebondissements, dans lequel les Aigles de Carthage ont finalement raflé la mise en l’emportant 2-3. Mais ce n’est pas forcément ce qui en reste en tête au lendemain de l’événement, puisque des vidéos ont filtré sur les réseaux sociaux quelques minutes après la fin de la partie, montrant le sélectionneur algérien Yacine Manaa gifler plusieurs de ses joueurs. Alors que les esprits étaient manifestement en train de s’échauffer sur la touche, l’entraîneur a jugé bon de calmer sa troupe lui-même en utilisant la force, et les images ne sont pas très belles.

Le sélectionneur algérien des U20, donne deux baffes à deux joueurs de l'EN pour les calmer sous les yeux de tous le monde. Comment vous trouvez ce geste de la part de Yacine Manaa ? pic.twitter.com/R3LQ7ad4Es — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) March 23, 2024

La Fédération algérienne de football n’a pour le moment pas réagi à cet événement.

