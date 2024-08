La liste de l’Algérie pour les matchs contre la Guinée et l’Ouganda avec Atal et Gouiri

Les Fennecs en reconquête.

En pleine crise sportive, avec notamment deux éliminations au premier tour dans les CAN 2021 et 2023, l’Algérie s’apprête à démarrer un nouveau cycle. Exit Djamel Belmadi, bonjour Vladimir Petković. L’ancien entraîneur de Bordeaux a la mission de remettre l’équipe d’Algérie en haut du football africain, et cela passe par une qualification en Coupe du monde, dont elle est absente depuis 2014 et son très beau parcours.

قائمة المنتخب الوطني الخاصة بمبارتي غينيا و أوغندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.#LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/uqs8XYPlvu — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) May 30, 2024

Première de son groupe après deux journées et des victoires 3-1 face à la Somalie et 2-0 au Mozambique, les Fennecs veulent enchaîner. Pour préparer les matchs contre la Guinée (6 juin) et l’Ouganda (10 juin), Petković s’appuie sur un groupe quasiment inchangé par rapport aux matchs amicaux de novembre face à la Bolivie et à l’Afrique du Sud. Notons la présence de Youcef Atal, qui s’est refait une santé à Demirspor après son départ de l’OGC Nice, ou de l’ancien international espoir français Amine Gouiri.

One, two, three, viva Petković ?