Benzia nommé pour le Prix Puskás

One, two, three, viva l’Algérie.

Onze buts exceptionnels ont été sélectionnés par la FIFA pour la catégorie du plus beau but de l’année, dont le vainqueur sera connu lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards 2024. Et il pourrait bien s’agir d’un ancien pensionnaire de la Ligue 1, Yassine Benzia., pour un but inscrit sur les couleurs des Fennecs. Lors d’un match amical en mars dernier face à l’Afrique du Sud (3-3), l »international algérien, qui évolue actuellement du côté de Qarabağ, avait inscrit un doublé, dont une incroyable bicyclette qu’on vous laisse admirer en vidéo.

OHHHHHHHHHHHH LE BUT VENU D'AILLEUR INSCRIT PAR YASSINE BENZIIIIIIIIIIIIIIIA C'EST KARIIIIIIM BENZEEEEEEEEEEEEEEEEMA pic.twitter.com/n5L4WKeNZ9 — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) March 26, 2024

Aux supporters de décider

Le joueur de 30 ans formé à l’OL et passé par Lille et Dijon, aura une belle concurrence, à l’image de Mohammed Kudus pour sa percée exceptionnelle avec West Ham contre Fribourg en Ligue Europa, l’interiste Federico Dimarco pour son loeb magistrale depuis la moitié de terrain contre Frosinone ou encore le Mancunien Alejandro Garnacho et son geste acrobatique sur la pelouse d’Everton il y a presque un an pile. Le choix reviendra en partie aux supporters, qui auront autant de voix que le panel des légendes de la FIFA. Vous avez donc jusqu’au 10 décembre pour choisir votre but préféré sur le site de la FIFA.

Trois, deux, un, à vos votes !

