Juan Bernat n’est plus un joueur du PSG, Randal Kolo Muani va aller à la Juve

La place de ma mob’, c’est à Villarreal.

Randal Kolo Muani aura attendu quelques jours, mais il va finalement pouvoir rejoindre la Juventus en prêt. Pas très bon en calculs, le PSG s’était aperçu qu’il avait déjà prêté six joueurs à l’étranger, le nombre maximal autorisé. Il ne pouvait donc pas laisser filer l’ancien Nantais cet hiver à moins de dire au revoir à l’un de ses joueurs.

Transfert définitif à Villarreal

Ce mercredi, il a trouvé une solution : dire au revoir à Juan Bernat, arrivé au dernier jour du mercato d’été 2018. Le prêt de l’Espagnol à Villarreal a été cassé, comme l’annonce L’Équipe. La mobylette du côté gauche devrait définitivement s’engager avec les Jaunes.

Sauf transfert définitif, une autre partie de chaises musicales est prévue avec le cas Milan Škriniar, légué à Fenerbahçe.

Petit rappel des règles de ce jeu qu’on arrête normalement en CM2 : une personne lance la musique. Les joueurs dansent autour des chaises. Le meneur de jeu stoppe la musique. Celui ou celle qui n’a pas réussi à s’asseoir est éliminé. On enlève une autre chaise et on continue jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un joueur assis : c’est le vainqueur !

Randal Kolo Muani encore en salle d’attente