Alors que son prêt n’a pas encore été officialisé, Randal Kolo Muani s’entraîne avec la Juventus

Ça va s’arranger.

Pas d’urgence à Turin, juste quelques « problèmes techniques » à régler. Le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus n’a pas encore été finalisé ce week-end, mais selon Cristiano Giuntoli, directeur sportif de la Vieille Dame, rien d’alarmant : « L’accord aura lieu. Randal jouera pour la Juventus à partir de la semaine prochaine. »

En attendant que tout soit bouclé, l’attaquant français fait déjà ses gammes à Continassa, le centre d’entraînement turinois. Une vidéo l’a montré samedi, tout sourire, courant aux côtés de Khephren Thuram et participant à un rondo sous ses nouvelles couleurs. Le PSG, déjà au plafond de six joueurs prêtés, pourrait acter l’opération si un deal pour Cher Ndour – actuellement à Beşiktaş – se concrétise en Serie A. En tout cas, Giuntoli reste confiant, même si ses nerfs ont visiblement été mis à rude épreuve vendredi.

⚪️⚫️ Randal Kolo Muani, in training with Juventus… as there will be no issues with PSG, the loan deal will be formally official this week.

It was never in danger.@ilbianconerocom 🎥 pic.twitter.com/eDX0IOUqz0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2025