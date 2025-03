Igor Tudor remplace Thiago Motta à la tête de la Juventus

L’expérience n’aura pas été concluante.

Moins d’un an après avoir rejoint la Juventus dans la foulée d’une très belle saison sur le banc de Bologne, Thiago Motta est déjà remercié par la Vieille Dame. Comme attendu, c’est Igor Tudor qui a été nommé par les dirigeants bianconeri pour prendre sa suite. Cinquièmes de Serie A, Randal Kolo Muani et ses coéquipiers restaient sur deux très lourds revers contre l’Atalanta (4-0) et la Fiorentina (3-0), lesquels auront donc été fatals à l’ancien milieu de terrain italien.

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor! Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. — JuventusFC (@juventusfc) March 23, 2025

« Le club remercie Thiago Motta et tout son staff pour le professionnalisme démontré et pour le travail effectué ces mois-ci avec passion et dévouement, leur souhaitant le meilleur pour l’avenir », a écrit la Juventus sur les réseaux sociaux. Un futur forcément indécis pour celui qui était encore annoncé il y a quelques mois comme un entraîneur en devenir.

Vers un retour sur le banc des U19 du PSG ?

