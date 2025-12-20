La Juventus enregistre un retour, 18 mois après

S’abonner au mag
IL EST DE RETOUR ! 

Absent des terrains depuis le 25 mai 2024 et une blessure au genou, Arkadiusz Milik est dans le groupe de la Juventus pour la réception de l’AS Rome en Serie A. Une première depuis 18 mois pour le Polonais, qui avait prolongé son contrat d’un an en mai dernier malgré sa blessure.

Un but en Serie A pour le duo Openda-David

Face à la Roma, l’ancien buteur de l’OM ne sera probablement pas titulaire, mais son coach Luciano Spalletti a confirmé qu’il comptait bien sur le Polonais pour le reste de la saison : « Milik est heureux comme un enfant qui a retrouvé son jouet. Il a des caractéristiques qui peuvent nous apporter beaucoup. » Il faut dire que les deux recrues estivales en pointe Loïs Openda et Jonathan David ont marqué à eux deux 1 but en Serie A cette saison.

En une titularisation en Serie A, le défenseur Juan Cabal a donc marqué plus de buts (2) que le duo Openda-David.

