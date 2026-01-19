Guingamp réalise une belle opération à Nancy

Nancy 0-3 Guingamp

Buts : Naïr (64e), Mafouta (79e) et Samoura (84e) pour Guingamp

Exclusion : Matumona (87e) côté Guingamp

2026 démarre fort pour l’EAG.

Après sa victoire à domicile devant Boulogne il y a deux semaines, Guingamp a confirmé son retour en forme en s’offrant une belle victoire à Nancy ce lundi soir. Il ne s’est pas passé mille et une choses spectaculaires à Marcel-Picot, mais il a suffi aux gars de Sylvain Ripoll de se montrer clinique à trois reprises dans la surface lorraine pour faire basculer les débats. Une première fois sur un coup de casque signé Sohaib Naïr, à la suite d’un coup franc botté par Yohan Demoncy (0-1, 64e), puis au bout d’une transition menée à la perfection et conclue par Louis Mafouta (0-2, 79e). Ce qui a permis, au passage, à l’ancien Messin de devenir meilleur buteur du championnat avec dix réalisations. La tête sous l’eau, les Nancéiens ont même encaissé un troisième pion sur un cafouillage, conclu par la nouvelle recrue Amadou Samoura (0-3, 84e). Seul point noir de la soirée pour l’EAG : l’exclusion de Jérémie Matumona, seulement quelques secondes après son entrée pour un geste non maîtrisé sur Enzo Tacafred (87e).

Guingamp remonte à la septième place, Nancy est quatorzième.

