Après les incidents contre Grenoble, Nancy devra jouer au moins un match à huis clos

Une première sanction est tombée. À la suite des incidents survenus lors de Nancy – Grenoble, vendredi dernier, où des supporters nancéiens ont allumé des fumigènes à distance dans le parcage grenoblois (et où les deux camps se sont bagarrés avant le début de la rencontre) provoquant l’arrêt du match par deux fois, la LFP a décidé d’infliger un match à huis clos à titre conservatoire à l’ASNL.

Concrètement, Nancy recevra Montpellier sans public le 6 mars prochain, en attendant la décision finale de la Ligue qui sera prononcée lors de la séance du 11 mars, en plus de l’enquête judiciaire ouverte par le parquet de Nancy. « Au regard de la gravité des faits et du risque de réitération et afin de garantir le bon déroulement des compétitions, la Commission de discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction », a précisé la LFP dans son rapport.

