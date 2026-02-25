Une Anglaise furieuse contre Birmingham pour avoir perdu les cendres de son père

Ashes to Ashes, un morceau qui sonnera désormais creux pour cette pauvre dame. Julie Westwood a confié à la BBC qu’elle était très en colère après que le Birmingham FC a enlevé la pierre commémorative contenant une partie des cendres de son père Roy, qui lui a partagé sa passion pour les Blues de son vivant. Elle avait payé 99 livres sterling pour cette pierre au club, qu’elle visitait régulièrement depuis son inauguration en 2000.

Mais un esprit frappeur s’est sans doute réveillé, car lorsqu’elle s’y rend le 20 décembre pour déposer des fleurs avant les fêtes de fin d’année, la pierre était introuvable. Le temps passe, et même les écrits ne restent plus.

Une pierre, deux bourdes

Julie Westwood détient même un document officiel statuant l’élaboration de la pierre commémorative. Après des discussions avec le club, il semblerait que la pierre ait été déplacée et changée, mais que le geste de commémoration n’aurait pas disparu. « Ce n’est pas la même couleur et il n’y a plus les noms de ma mère, de mes sœurs ni le mien dessus, déplore Julie. Je l’ai de nouveau perdu, car je n’ai nulle part où aller maintenant. C’est encore pire que lorsqu’il est parti pour la première fois. »

Après plusieurs échanges par mails, le club de Birmingham lui a fait une offre de 250 livres pour le « préjudice ». Toutefois, plusieurs conditions entourent ce geste : il ne s’agit pas d’une prime de compensation, et si cette somme est acceptée, Julie Westwood n’a pas le droit de parler de cet arrangement aux médias ni de faire intervenir un troisième acteur dans le litige.

Le club anglais se justifie en déclarant qu’« une commémoration permanente ne signifie pas que la pierre doit rester au même endroit pour toujours, mais qu’elle doit toujours se trouver dans un lieu accessible ». Interrogé au sujet du funeste destin de la pierre initiale, le Birmingham FC n’a donné aucune réponse.

Une histoire qui ne laisse pas de marbre.

