Comment le ciel est devenu tout rose à Birmingham à cause d'un stade

Aurores boréales ou éclairage LED pour la pelouse du stade ? La semaine dernière, le ciel de la grande ville anglaise de Birmingham s’est teinté de nuances de rose et de violet. À l’origine de ce prétendu phénomène naturel : la lumière rose émise par St Andrew’s, le stade du club.

Certains y voyaient même l’effet de phénomènes naturels, comme des aurores boréales, mais le météorologue de la BBC, Simon King, explique le phénomène par le fait que des « nuages bas et la neige » peuvent favoriser les reflets lumineux dans le ciel.

Des LED roses colorent le ciel

Le club a lui-même confirmé, dans une publication commune sur Instagram avec la Ligue anglaise de football (EFL), être responsable de ce ciel rosé. L’éclairage de la pelouse à l’aide de LED roses favorise la croissance et la bonne santé du gazon pendant les températures hivernales froides. Combiné aux conditions météorologiques liées à la tempête Goretti, ce procédé a donné lieu à ce spectaculaire jeu de couleurs dans le ciel nocturne.

Il faudra faire un peu plus que ça pour remonter en Premier League.

Le joli cadeau d’anniversaire de Birmingham City