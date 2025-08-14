Wayne Rooney répond aux critiques de Tom Brady

Une réponse à la Thomas Shelby.

Après la célèbre série Peaky Blinders, un autre feuilleton produit à Birmingham a fait parler de lui ces dernières semaines. Il s’agit de la série Built in Birmingham : Brady and the Blues. En cinq épisodes, elle raconte l’émergence du nouvel actionnaire minoritaire Tom Brady, ancienne légende du football américain, à la tête de Birmingham City.

Après sa sortie début août, un extrait avait défrayé la chronique. On y entendait Brady critiquer l’ancien coach des Blues, un certain Wayne Rooney : « Je suis un peu inquiet quant à l’éthique de travail de notre entraîneur », avait-il balancé devant les caméras.

🗣️ Tom Brady on Wayne Rooney at Birmingham: “I’m a little bit worried about our head coach’s work ethic.” 😬 🎥 @primevideosport pic.twitter.com/OgY3aGk3Ru — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 1, 2025

Dans cet extrait, l’ancien quarterback pointait du doigt les qualités managériales de son entraîneur, au club entre octobre 2023 et janvier 2024 et en partie responsable de la descente de Birmingham en League One. Un constat logique tant le bilan de Rooney sur le banc des Blues fut catastrophique. Quinze matchs, deux victoires et puis bye-bye. Malgré ce triste constat, le footballeur américain est revenu sur ses critiques après la diffusion de la série, affirmant qu’il avait « un immense respect pour Rooney, l’un des plus grands joueurs de l’Histoire ».

« Il ne comprenait pas le football »

Ce rétropédalage n’a pas entièrement satisfait le joueur mythique de Manchester United qui a enfin répondu à Brady ce jeudi dans The Wayne Rooney Show, diffusé sur la BBC : « Il a présenté les choses de manière très injuste. J’ai un immense respect pour Tom Brady. C’est l’un des plus grands athlètes de tous les temps, mais à l’époque, je ne pense pas qu’il comprenait vraiment le football. Maintenant je pense que oui car j’ai l’impression qu’il comprend mieux le jeu. » Pour calmer les tensions, Rooney salue aussi la renaissance de Birmingham, de retour en Championship et surtout futur prétendant à la montée en Premier League.

Un second city derby contre Aston Villa en PL la saison prochaine, on ne dit pas non.

