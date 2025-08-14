S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Birmingham

Wayne Rooney répond aux critiques de Tom Brady

MBC
Wayne Rooney répond aux critiques de Tom Brady

Une réponse à la Thomas Shelby.

Après la célèbre série Peaky Blinders, un autre feuilleton produit à Birmingham a fait parler de lui ces dernières semaines. Il s’agit de la série Built in Birmingham : Brady and the Blues. En cinq épisodes, elle raconte l’émergence du nouvel actionnaire minoritaire Tom Brady, ancienne légende du football américain, à la tête de Birmingham City. 

Après sa sortie début août, un extrait avait défrayé la chronique. On y entendait Brady critiquer l’ancien coach des Blues, un certain Wayne Rooney : « Je suis un peu inquiet quant à l’éthique de travail de notre entraîneur », avait-il balancé devant les caméras.

Dans cet extrait, l’ancien quarterback pointait du doigt les qualités managériales de son entraîneur, au club entre octobre 2023 et janvier 2024 et en partie responsable de la descente de Birmingham en League One. Un constat logique tant le bilan de Rooney sur le banc des Blues fut catastrophique. Quinze matchs, deux victoires et puis bye-bye. Malgré ce triste constat, le footballeur américain est revenu sur ses critiques après la diffusion de la série, affirmant qu’il avait « un immense respect pour Rooney, l’un des plus grands joueurs de l’Histoire ».

« Il ne comprenait pas le football »

Ce rétropédalage n’a pas entièrement satisfait le joueur mythique de Manchester United qui a enfin répondu à Brady ce jeudi dans The Wayne Rooney Show, diffusé sur la BBC : « Il a présenté les choses de manière très injuste. J’ai un immense respect pour Tom Brady. C’est l’un des plus grands athlètes de tous les temps, mais à l’époque, je ne pense pas qu’il comprenait vraiment le football. Maintenant je pense que oui car j’ai l’impression qu’il comprend mieux le jeu. » Pour calmer les tensions, Rooney salue aussi la renaissance de Birmingham, de retour en Championship et surtout futur prétendant à la montée en Premier League.

Un second city derby contre Aston Villa en PL la saison prochaine, on ne dit pas non.

Youpi, le Championship est de retour dès ce vendredi soir !

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez PSG - Tottenham (2-2)
Revivez PSG - Tottenham (2-2)

Revivez PSG - Tottenham (2-2)

Revivez PSG - Tottenham (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine