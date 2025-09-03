S’abonner au mag
Des proches d’un supporter de Birmingham décédé insultent Aston Villa à ses funérailles

MBC
Birmingham after I die.

La rivalité entre Aston Villa et Birmingham fait encore parler encore d’elle. Six ans après qu’un supporter des Blues a frappé Jack Grealish pendant le Second city derby, un épisode extravagant a encore illustré la férocité entre ces deux équipes. Cette fois, la scène ne s’est pas passée sur un terrain de foot, mais bien au coeur d’une église de Birmi lors des funérailles d’un fan des Blues.

« Shit on the villa »

Avant sa mort, ce supporter historique de Birmingham City, surnommé Jimmy Sherry, avait partagé son ultime souhait à ses proches.. Pour son enterrement, il souhaitait qu’ils entonnent le chant insultant « Shit on the villa » envers l’autre club de Birmingham, située au nord-est de la ville des Peaky Blinders.

Le souhait de cet habitué de Saint-Andrews a été exaucé ces derniers jours suite à son décès. Lorsque son cercueil est entré dans l’église pour la cérémonie religieuse, sa famille et ses amis se sont mis à chanter cette fameuse mélodie. En hommage à leur proche disparu, les porteurs du cercueil avaient aussi des écharpes de Birmingham City.

On imagine la tête du prêtre.

