C’est l’heure de la dernière chance pour Arne Slot

L’ultime ultimatum.

Après une (nouvelle) lourde défaite ce mercredi en Ligue des champions à domicile face au PSV Eindhoven (1-4), Liverpool est dos au mur. Les Reds ont perdu neuf de leurs douze derniers matchs, et se retrouvent « dans la merde », comme l’a rappelé Curtis Jones à la fin de la rencontre de mercredi.

Ce jeudi, une réunion a eu lieu entre les dirigeants du club anglais et leur coach Arne Slot, pour déterminer son futur. Selon le compte Indykaila News, bien informé sur l’actualité des Reds, l’entraîneur néerlandais a été conforté par sa direction, avec tout de même un défi à relever : remporter les deux prochains matchs.

Exclusive 💣 The emergency @LFC meeting has ended. Arne Slot has been given final warning to turnaround the form. 6 points is expected from the next two @premierleague games. Final warning ‼️ pic.twitter.com/kY7u8FJOPx — indykaila News (@indykaila) November 27, 2025

Trouver la formule, ou un autre le fera ?

Actuels douzièmes de Premier League, les Reds se déplacent à West Ham ce week-end, avant de recevoir Sunderland le mercredi suivant. Deux rencontres qu’il va donc falloir gagner à tout prix pour éviter un possible changement de coach. Avec près de 500 millions d’euros dépensés cet été sur le marché des transferts, Liverpool se doit de faire mieux, et enfin trouver la formule adéquate pour lancer la machine.

Comme l’a rappelé l’ancien découpeur d’Anfield Jamie Carragher sur le plateau de CBS après la rencontre de ce mercredi, « Liverpool n’a jamais limogé un entraîneur qui a été champion la saison précédente. Ce n’est pas un club où on licencie à la légère. » Mais les supporters voient cela d’un autre œil, et Arne Slot et ses joueurs feraient sans doute bien de relever la tête rapidement.

Pour s’éviter un hiver glacial dans le Merseyside.

Les statistiques accablantes de Liverpool cette saison