Diego Simeone dévoile son plan après la victoire du Cholismo contre l’Inter

Diego Simeone dévoile son plan après la victoire du Cholismo contre l’Inter

Le Cholismo se porte bien, merci pour lui.

En battant l’Inter dans les dernières minutes, l’Atlético de Madrid a fait la fameuse bonne opération comptable en se plaçant à la 4e place en Ligue des champions.

Une victoire cruciale contre le dernier finaliste malheureux de la compétition, qui a ravi Diego Simeone, prolixe après le match : « Nous avons affronté une équipe très forte, sûrement la plus forte de la Ligue des champions actuellement », a souligné le coach argentin, plaçant les Interistes encore au-dessus des impressionnants Arsenal et Bayern. Une manière de mettre en valeur la performance des siens.

Diego les bons tuyaux

Le meilleur pote de David Beckham a révélé la recette de ce succès, tenant tant à sa tactique qu’à la qualité de ses hommes : « Nous avons volontairement fermé le match en première période pour les empêcher de développer leur jeu. Le but était ensuite de frapper en seconde mi-temps, avec nos joueurs de classe mondiale comme Griezmann, Sørloth ou Nico González. »

Un effectif pléthorique qui oblige Simeone à faire des choix chaque semaine. À ce propos, ce dernier loue le remarquable état d’esprit de ses remplaçants, décisifs contre les Nerazzurri : « J’ai des joueurs qui me suivent, même ceux qui étaient sur le banc et voulaient débuter. Quand ils sont entrés, ils ont montré pourquoi ils méritent leur place. »

L’entrant Grizou, auteur du corner sur la tête décisive de José María Giménez à la 93e, a liké la publication.

L’Atlético bat l’Inter au buzzer

