Diego Simeone dévoile son plan après la victoire du Cholismo contre l’Inter

Le Cholismo se porte bien, merci pour lui.

En battant l’Inter dans les dernières minutes, l’Atlético de Madrid a fait la fameuse bonne opération comptable en se plaçant à la 4e place en Ligue des champions.

Une victoire cruciale contre le dernier finaliste malheureux de la compétition, qui a ravi Diego Simeone, prolixe après le match : « Nous avons affronté une équipe très forte, sûrement la plus forte de la Ligue des champions actuellement », a souligné le coach argentin, plaçant les Interistes encore au-dessus des impressionnants Arsenal et Bayern. Une manière de mettre en valeur la performance des siens.

Diego les bons tuyaux

Le meilleur pote de David Beckham a révélé la recette de ce succès, tenant tant à sa tactique qu’à la qualité de ses hommes : « Nous avons volontairement fermé le match en première période pour les empêcher de développer leur jeu. Le but était ensuite de frapper en seconde mi-temps, avec nos joueurs de classe mondiale comme Griezmann, Sørloth ou Nico González. »

Un effectif pléthorique qui oblige Simeone à faire des choix chaque semaine. À ce propos, ce dernier loue le remarquable état d’esprit de ses remplaçants, décisifs contre les Nerazzurri : « J’ai des joueurs qui me suivent, même ceux qui étaient sur le banc et voulaient débuter. Quand ils sont entrés, ils ont montré pourquoi ils méritent leur place. »

L’entrant Grizou, auteur du corner sur la tête décisive de José María Giménez à la 93e, a liké la publication.

L’Atlético bat l’Inter au buzzer