- Coupe de France
- 16es
- Lille-Lyon
En direct : Lille-Lyon (1-2)
5 minutes de temps additionnel à Pierre-Mauroy.
OH LA FRAPPE DE SANTOS QUI FRACASSE LE POTEAU ! L'OL est chanceux... le Lillois s'est retourné à une vitesse éclair avant de maltraiter le montant de Descamps. C'étaot moins une pour les Lyonnais.
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Orel Mangala remplace Tyler Morton.
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Martín Satriano remplace Pavel Šulc
🔀 Changement pour Lille OSC. Osame Sahraoui remplace Ayyoub Bouaddi
Plus que dix minutes. Lille n'a pas encore trouvé la solution.
OHH L'OL À DEUX DOIGTS DU BREAK. Toujours aussi remuant, Moreira sert Karabec. Mais l'enroulé du Tchèque passe à côté.
On n'a pas été autant gâtés qu'en première, sur le nombre d'occases.
🔀 Changement pour Lille OSC. Thiago Santos remplace Thomas Meunier
Encore une situation litigieuse pour le LOSC. Mais une nouvelle fois, Turpin ne tombe pas dans le piège de la simulation et juge la chute de Ngoy comme exagérée. Lille pousse !
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Adam Karabec remplace Endrick. Première réussie pour le Brésilien.
Ohhhh une situation litigieuse dans la surface lyonnaise... Mata freine la course de Perraud mais ce dernier en rajoute pas mal sur ce coup.
🔀 Changement pour Lille OSC. Ngal'ayel Mukau remplace Felix Correia
On cherche Giroud, sans succès...
Un bon coup franc près de la surface pour Haraldsson...
🔀 Changement pour Lille OSC. Ethan Mbappé remplace Benjamin André
C'est fini pour Benjamin André. Touché à l'épaule suite à un contact, le milieu lillois va céder sa place. Gris coup dur pour le LOSC.
Timide réponse lilloise, suite à laquelle Endrick tape un gros sprint pOur remonter tout le terrain. Un mouvement pas suivi par ses coéquipiers.
Et ça repart très fort d'entrée. Moreira, encore lui, se prcipite dans la surafce adverse mais sa frappe enroulée fuit le cadre de Bodart.
De retour pour la seconde période. Reprise imminente.
C'est la pause à Lille ! Après un début de match tonitruant et un but au bout de moins d'une minute, l'OL a peu à peu reculé et laissé les locaux revenir à égalité. Mais les Lyonnais, spécialistes de l'efficacité cette saison, ont repris l'avantage juste avant la pause avec le premier but d'Endrick !
Ça promet pour le second acte !
Camavinga avait dit à Endrick de ne pas porter de vert à Lyon... Qui lui dit qu'il ne faut pas non plus marquer à la 42e minute ?
⚽ MAIS C'EST LYON QUI REPREND L'AVANTAGE... ET PREMIER BUT POUR ENDRICK SOUS LES COULEURS DE L'OL ! Servi par une brillante remise de Tolisso, le Brésilien reprend le ballon du plat du pied gauche pour tromper Bodart. C'est ce qu'on appelle des débuts rêves !
Comme l'impression qu'il y a deux mi-temps en une dans ce premier acte...
Oh le temps fort de Lille. André centre fort au premier pour Giroud, repris de justesse par la défense lyonnaise. Ça commence à chauffer pour les Nordistes.
Une égalisation qui change tout : Pierre-Mauroy a augmenté en décibels et Lille semble complètement retrouvé.
⚽ ET NGOY QUI SE RATTRAPE, ET LE LOSC QUI ÉGALISE ! Ils reviennent de nulle part les Lillois, sur un ballon cafouillé et repoussé par Descamps, Haraldsson transmet au défenseur lillois, absolument seul dans l'axe, et qui remet Lille dans le coup.
Petite poussette de Kluivert sur Giroud sur un centre de Correia. Pas de faute pour l'arbitre.
Combinaisons très poussives côté Lillois. On a l'impression que chaque passe du LOSC est prévisible. C'est forcément un régal pour la défense lyonnaise. Et ça a de quoi faire vriller Pep Genesio sur son banc.
Endrick en jambes ! Volontaire, l'attaquant prêté par le Real Madrid part tout seul plein axe et semble déjà avoir pris ses marques avec Lyon. Calmez-le !
Ces dix premières minutes mettent en lumière la tactique lyonnaise pour l'instant payante. Un bloc bas, et des offensifs agressifs à la récupération du ballon et des contres éclair.
Début de match idéal pour cet OL, décidément très convaincant en ce tout début de 2026. Le LOSC remet progressivement le pied sur le ballon mais ne trouve pas d'angle de tir pour le moment.
Endrick à ça de se joindre à la fête... quel début de match des Lyonnais. Servi à gauche, le Brésilien rentre intérieur et décroche une frappe flottante que Bodart dévie comme il peut sur son poteau ! Quelle occase encore pour l'OL... Lille ne répond plus.
⚽ 47 SECONDES DE JEU... ET UN PREMIER BUT POUR L'OL !!!!! Sur un long ballon de Descamps, Ngoy et Bodart ne se comprennent pas, et le portier lillois rate complètement son ballon. Derrière, Afonso Moreira n'a plus qu'à pousser dans le but vide ! Stupeur à Lille et 0-1 pour l'OL.
C'est parti à Lille ! Clément Turpin donne le coup d'envoi.
Faible affluence ce dimanche soir au stade Pierre-Mauroy, où seul le premier anneau est ouvert au public. En même temps, chiant de se cailler sous 2 degrés.
Les joueurs entrent sur la pelouse, avec bien évidemment des gros plans sur Endrick, la curiosité du soir.
Les 22 acteurs sont dans le tunnel... plus que quelques minutes avant le prime-time de ces seizièmes (en attendant le derby parisien demain soir).
Et nouvel événement, Endrick a été titularisé par Paulo Fonseca à la pointe de l'attaque lyonnaise ! Le technicien portugais de l'OL avait laissé planer le doute quant à une titularisation du nouvel attaquant du club. C'est chose faite. Endrick accompagnera une équipe type, avec la doublure Rémy Descamps dans les buts et Ruben Kluivert dans l'axe en l'absence de Moussa Niakhaté.
Il s'agit sans aucun doute ce soir de l'affiche la plus indécise des 16es de finale. Un tour qui n'a laissé que peu de places à l'exploit (si ce n'est Montpellier à Metz). Mais au-delà de l'affiche, un homme intrigue tout le monde ce soir : le Brésilien Endrick, qui va jouer son premier match avec l'OL...
Salut la team ! On finit en beauté ce dimanche de Coupe de France avec une jolie baston à venir entre Lille et Lyon. Respectivement trois et quatrième du championnat, les deux formations s'affrontent presque prématurément dans la coupe de tous les possibles, dès les 16es de finale. Une affiche qui a déjà eu lieu cette saison : l'OL s'était imposé à Pierre-Mauroy d'un petit but (J6, Ligue 1).
En 2026, Lillois et Lyonnais sont sur 2 dynamiques très différentes. Les premiers ont mal commencé l'année en championnat, quand les seconds restent sur quatre victoires consécutives TCC.
Façon de dire : on aura du spectacle ce soir !
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Orel Mangala remplace Tyler Morton.
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Martín Satriano remplace Pavel Šulc
🔀 Changement pour Lille OSC. Osame Sahraoui remplace Ayyoub Bouaddi
🔀 Changement pour Lille OSC. Thiago Santos remplace Thomas Meunier
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Adam Karabec remplace Endrick. Première réussie pour le Brésilien.
🔀 Changement pour Lille OSC. Ngal'ayel Mukau remplace Felix Correia
🔀 Changement pour Lille OSC. Ethan Mbappé remplace Benjamin André
⚽ MAIS C'EST LYON QUI REPREND L'AVANTAGE... ET PREMIER BUT POUR ENDRICK SOUS LES COULEURS DE L'OL ! Servi par une brillante remise de Tolisso, le Brésilien reprend le ballon du plat du pied gauche pour tromper Bodart. C'est ce qu'on appelle des débuts rêves !
⚽ ET NGOY QUI SE RATTRAPE, ET LE LOSC QUI ÉGALISE ! Ils reviennent de nulle part les Lillois, sur un ballon cafouillé et repoussé par Descamps, Haraldsson transmet au défenseur lillois, absolument seul dans l'axe, et qui remet Lille dans le coup.
⚽ 47 SECONDES DE JEU... ET UN PREMIER BUT POUR L'OL !!!!! Sur un long ballon de Descamps, Ngoy et Bodart ne se comprennent pas, et le portier lillois rate complètement son ballon. Derrière, Afonso Moreira n'a plus qu'à pousser dans le but vide ! Stupeur à Lille et 0-1 pour l'OL.
Lille OSC
Olympique lyonnais
Par Théo Juvenet