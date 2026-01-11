En direct : Lille-Lyon (1-2)

Salut la team ! On finit en beauté ce dimanche de Coupe de France avec une jolie baston à venir entre Lille et Lyon. Respectivement trois et quatrième du championnat, les deux formations s'affrontent presque prématurément dans la coupe de tous les possibles, dès les 16es de finale. Une affiche qui a déjà eu lieu cette saison : l'OL s'était imposé à Pierre-Mauroy d'un petit but (J6, Ligue 1).

En 2026, Lillois et Lyonnais sont sur 2 dynamiques très différentes. Les premiers ont mal commencé l'année en championnat, quand les seconds restent sur quatre victoires consécutives TCC.

Façon de dire : on aura du spectacle ce soir !