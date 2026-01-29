Quels scénarios qualifieraient Lyon, Lille et Nice pour la suite de la Ligue Europa ?

Sortez les calculettes. La phase de ligue de Ligue Europa entre dans sa dernière ligne droite. Ce jeudi soir, plusieurs clubs français jouent gros, avec des enjeux différents selon leur position au classement. Tour d’horizon des scénarios possibles, plus ou moins alambiqués.

Le LOSC en ballottage favorable

C’est un match à forts enjeux qui attend le LOSC ce jeudi à la maison. Actuellement 21e de la phase de ligue avec 9 points, Lille doit impérativement assurer sa place parmi les 24 premiers pour poursuivre son aventure européenne. En face, le SC Fribourg, troisième avec 17 points, est quasiment sûr de terminer dans le top 8. Un simple match nul suffit d’ailleurs aux Allemands pour valider leur qualification directe pour les huitièmes.

🚨 Europa League - To Secure Top 24: 🇫🇷 Lille - 99% 🇳🇴 Brann - 94% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic - 78% 🇨🇭 Young Boys - 40% ⬆️⬆️⬆️ ⬇️⬇️⬇️ 🇧🇬 Ludogorets - 38% 🇨🇭 Basel - 34% 🇳🇱 Feyenoord - 7% 🇷🇴 FCSB - 6% 🇳🇱 Go Ahead Eagles - 4% 🇦🇹 Salzburg - 1% ✍️ Detailed Analysis at Page (link in bio). pic.twitter.com/sm0T7VFzGT — Football Rankings (@FootRankings) January 23, 2026

En cas de victoire, c’est simple : le LOSC se qualifiera sans se soucier des autres rencontres. En cas de match nul, il faudra au minimum qu’un adversaire direct des Dogues – le Dinamo Zagreb, Brann Bergen, les Young Boys, le Celtic et Ludogorets – ne gagne pas pour les qualifier.

En cas de défaite, ça se complique mais Lille peut encore espérer, à condition que six des neuf scénarios suivants soient réunis : Brann Bergen ou les Young Boys perdent, tout en restant derrière Lille à la différence de buts, le Celtic , Ludogorets, Feyenoord, Bâle, Salzbourg, et FCSB s’inclinent, GA Eagles ne gagnent pas ou gagnent tout en restant derrière le LOSC à la différence de buts. Plutôt improbable donc, mais Marseille a déjà montré qu’il ne valait mieux pas miser sur l’improbable.

Lyon y est déjà

De son côté, l’Olympique lyonnais a déjà réservé sa place pour les huitièmes de finale après sa victoire à Berne. Solides leaders avec 18 points après sept journées, les Lyonnais ont rempli l’objectif principal avec ce top 8, mais visent désormais mieux. Les hommes de Pierre Sage ne sont pas assurés de conserver une place sur le podium : à égalité avec Aston Villa, ils doivent s’imposer à Décines pour sécuriser le top 2, sans dépendre des performances des Villans ou de Fribourg.

En cas de match nul, l’OL deviendrait tributaire des autres rencontres et pourrait glisser à la troisième, voire à la quatrième place si Midtjylland corrige le Dinamo Zagreb avec plus de trois buts d’écart. Plus étonnant encore, une défaite, combinée à une série de résultats défavorables, pourrait faire chuter Lyon jusqu’à la 7e place.

Et Nice alors ? Y a-t-il seulement besoin de préciser qu’avec une 33e place, tout est déjà perdu ?

