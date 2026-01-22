Nice gagne enfin en Coupe d’Europe !

Nice 3-1 Go Ahead Eagles

Buts : Vanhoutte (10e) et Gouveia (41e et 59e) pour Nice // Stokkers (68e) pour Go Ahead Eagles

Tout n’est peut-être pas pardonné, mais c’en est enfin terminé : en battant Go Ahead Eagles, Nice a mis un terme à ses séries catastrophiques de 17 matchs d’affilée sans victoire et de 8 défaites consécutives en Coupe d’Europe. S’ils n’éviteront pas l’élimination, les Aiglons sortiront donc de la Ligue Europa sans un zéro pointé grâce à ce succès dessiné en première période. Durant cette dernière, Charles Vanhoutte a rapidement ouvert le score en profitant des (grosses) erreurs de Jarri De Busser et de Dean James. Puis, après un poteau touché par Joris Kramer suivi d’un sauvetage signé Juma Bah sur corner, Tiago Gouveia a réalisé le break en envoyant une superbe frappe au fond des filets.

Le doublé pour Gouveia

Dur à encaisser pour les Néerlandais, qui ont plutôt dominé la rencontre et ont clairement manqué de réussite autant offensivement que défensivement. Même si Kevin Carlos a trouvé la barre transversale sur une nouvelle relance ratée adverse, et même si Finn Stokkers, servi par Jakob Breum, a sauvé l’honneur. La preuve avec le doublé de Gouveia d’une tête plongeante, sur un bon travail de Mohamed-Ali Cho. Le club français peut en tout cas être content, il ne terminera pas fanny et sans doute pas dernier de cette unique poule de Ligue Europa. Dire qu’il a fallu attendre la septième journée de la phase de ligue de la compétition pour être rassuré…

Nice y arrive enfin, et de quelle manière 💫 Super but du Portugais Gouveia pour faire le break 👏#NICGAE｜ #UEL pic.twitter.com/pgiuzfHBUm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 22, 2026

