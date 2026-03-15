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Valentin Rongier : « Il y a des regrets »

TM
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Valentin Rongier : « Il y a des regrets »

Il y a de quoi. Suite au revers du Stade rennais face à Lille ce dimanche soir (1-2), le capitaine de l’équipe bretonne, qui restait sur quatre victoires consécutives, Valentin Rongier, n’avait évidemment pas la banane au micro de Ligue 1+ : « Il y a toujours des regrets parce qu’on jouait contre un adversaire direct et on avait l’occasion de les mettre à 5 points et de réaliser un très bon coup. Maintenant, au vu de la prestation, il faut que l’on soit lucide aussi. »

Marseille grand gagnant de cette 26ᵉ journée

L’ancien milieu de l’Olympique de Marseille a ensuite tenté d’analyser à chaud cette défaite : « La première mi-temps est insuffisante. On offre des situations. Contre un adversaire de la qualité de Lille, ça ne pardonne pas. On encaisse deux buts aujourd’hui, je ne pense pas qu’ils aient grand-chose sur le match, mais il faut que je le revoie. C’était un match un peu fermé, on a laissé des espaces. » Conséquence de ce résultat, avec le nul de Lyon et le faux pas de Rennes, Marseille, seule équipe du top 4 à avoir gagné son match (celui du PSG est reporté), consolide sa troisième place.

Genesio n’a donc pas dit son dernier mot.

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TM

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