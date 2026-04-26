Nantes se rapproche de la Ligue 2, Metz repousse l’échéance, Lille fait un gros coup à Paris

Vous ne rêvez pas : Le Havre-Metz était l’un des matchs de la saison !

C’est bien au stade Océane qu’il fallait être ce dimanche pour avoir son lot d’émotions. Dans un match de la peur entre une équipe plus si loin de valider son maintien, le HAC, et une qui avait besoin de ne pas perdre pour ne pas être en Ligue 2 dès maintenant, Metz, on a finalement assisté à un scénario totalement décousu, débouchant sur un match nul, permettant aux Grenats de ne pas être encore définitivement condamnés. Les Havrais ont mené à quatre reprises, et à chaque fois, les Messins sont revenus à l’orgueil, laissant toutes leurs dernières forces dans la bataille. Le quatrième but normand, signé Fodé Doucouré, semblait être celui de trop, mais à quelques minutes du terme, Gauthier Hein s’est offert un incroyable doublé, de la tête. La Ligue 2 semble malgré tout inexorable, mais au moins, ils auront tout donné.

Valentin Rongier, le bourreau des Nantais

Metz sera-t-il accompagné par le FC Nantes ? C’est encore trop tôt pour le dire, mais on s’en rapproche irrémédiablement. Dans le derby breton, les joueurs de Vahid Halilhodžić ont longtemps pensé prendre un point au Roazhon Park, mais ils ont craqué dans le temps additionnel, cédant sur une réalisation de l’ancien de la maison, Valentin Rongier. L’après-midi avait déjà mal démarré pour les Canaris, plombés par un nouveau but d’Estéban Lepaul, le 18e cette saison, sur penalty après une sortie ratée d’Anthony Lopes. En fin de première période, Ignatius Ganago a redonné de l’espoir à son équipe d’un superbe lob sur Brice Samba. Dans le second acte, les Rennais ont eu un paquet de situations dangereuses pour punir des Nantais joueurs, mais ont buté, buté et encore buté, avant donc de voir leurs rivaux s’écrouler au pire des moments. Nantes est à cinq points d’Auxerre, et il faudra un miracle pour voir ce monument du football français rester en Ligue 1 la saison prochaine.

Le duel entre le Paris FC et Lille, peut-être le plus sexy sur le papier de l’après-midi, est finalement celui qui a un peu moins brûlé la rétine. Il a fallu un penalty de Matías Fernández-Pardo pour décider du sort de la rencontre dès la première période. Ilan Kebbal a eu l’occasion de répondre, aussi sur penalty, en deuxième mi-temps, mais il a trouvé le poteau. Un peu plus tard, Pierre Lees-Melou, frustré par la tournure des événements, a été exclu après avoir fait mine de jeter le ballon au sol, signe d’une après-midi difficile à Jean-Bouin. Pour le LOSC, c’est un gros coup qui lui permet de reprendre la quatrième place, à égalité de points avec Lyon, troisième.

Le Havre 4-4 Metz

Buts : Samatta (5e), Kechta (13e), Zouaoui (52e, SP) et Doucouré (61e) pour le HAC // Kvilitaia (9e), Hein (45e+5 et 85e) et Pandore (54e) pour Metz

Paris FC 0-1 Lille

But : Fernández-Pardo (27e) pour le LOSC

Exclusion : Lees-Melou (85e) côté PFC

Rennes 2-1 Nantes

Buts : Lepaul (8e) et Rongier (90e+2) pour Rennes // Ganago (40e) pour Nantes