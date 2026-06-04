Après l’interdiction des bouteilles d’eau, que va bien pouvoir inventer la FIFA pour gâcher encore un peu plus ce Mondial ?

C’est officiel : lors de la Coupe du monde 2026, les supporters n’auront pas le droit d’entrer avec des bouteilles d’eau, même réutilisables. Un bon moyen pour la FIFA de gagner encore plus d’argent au nom d’une prétendue question de sécurité. Quelle sera sa prochaine décision ? Parce qu’autant y aller à fond hein…

→ Chauffer l’eau des toilettes

Rétropédaler en interdisant finalement les bouteilles réutilisables dans les stades pour « raisons de sécurité », il fallait l’oser, surtout avec les prévisions météorologiques qui annoncent un paquet de matchs sous de fortes chaleurs et – tant qu’à faire – une espèce de vague urgence climatique qui justifierait de limiter la consommation de plastiques. Bref, ce qui est fait est fait, mais il y a tout de même fort à parier que certains hooligans refuseront de se plier à ce règlement justifié en allant boire aux toilettes plutôt que de payer six dollars pour s’hydrater légalement à la buvette officielle avec une bouteille d’eau autorisée. Astuce : en chauffant l’eau des sanitaires, ces margoulins se brûleraient le palet, auraient deux fois plus chaud et consommeraient deux fois plus ensuite. Safety first.

→ Faire payer aux supporters un supplément pour le siège

Les compagnies low-cost l’ont bien compris, on peut se faire deux fois plus de fric en vendant d’abord un accès à l’avion, puis en proposant une option payante pour s’asseoir à la place de son choix ou à côté de ses compagnons de voyage. Voilà une belle source d’inspiration pour la FIFA qui pourrait ainsi faire rentrer encore plus de sous dans ses caisses. Mais rendons à César ce qui est à César : le pionnier du placement aléatoire dans les stades est et restera ce bon vieux Robin Leproux. Cocorico !

→ Rendre le port du merch’ officiel obligatoire

C’est toujours sympa ces images de supporters bigarrés dans les tribunes, mais quel dommage que certains fassent preuve de créativité en portant des tenues faites à la main alors qu’ils pourraient soutenir l’équipementier de leur sélection en s’affichant avec le maillot officiel. La FIFA pourrait donc rendre obligatoire le port du merch’ officiel, à savoir le maillot de la compétition actuelle. Exit donc les tuniques rétros (en particulier si elles arborent un équipementier qui n’est plus sous contrat), les chandails contrefaits et autres peintures corporelles qui ne rapportent rien à la grande faîtière. On pourrait imaginer des stands à l’entrée du stade pour permettre aux étourdis de se mettre en ordre avant d’y pénétrer, sans quoi la FIFA pourrait s’accorder le droit de leur retirer l’accès – et de revendre le billet sur une plateforme de son choix. Doublement bénéfique !

→ Augmenter (encore) le prix des places

150% d’augmentation en moyenne depuis le Mondial au Qatar c’est bien, mais la FIFA peut faire encore mieux. Commencer avec un ticket d’entrée à 5000 dollars en 2030 par exemple, qui augmenterait à 10 000 pour la future Coupe du monde saoudienne. Aleksander Ceferin râlerait encore un peu, mais bon, l’Angleterre n’a-t-elle pas prouvé que le meilleur moyen de rendre les stades sûrs était de pratiquer la sélection par l’argent pour être bien certain de se débarrasser de ces salauds de pauvres ?

→ Encadrer les animations

Quand elle se sera rendu compte que les chants spontanés provoquent souvent une cacophonie désorganisée, la FIFA pourra décider de remettre un peu d’ordre dans les tribunes en organisant elle-même les animations autour de la rencontre. Ainsi, des agents (bénévoles) pourront-ils lancer des olas à intervalles prédéfinis (ça rend bien à l’image) et lancer des chants (officiels) quand le scénario du match l’exigera. Quant aux contrevenants désireux de gâcher l’ambiance, ils seront tout simplement expulsés après un avertissement et leur place, revendue à prix réduit à des supporters inscrits sur une file d’attente à l’extérieur du stade. Et, bien entendu, il sera interdit de faire du bruit pendant les interruptions diverses en cours de rencontre, celles-ci étant désormais réservées à la diffusion de messages publicitaires des généreux sponsors de la FIFA qui, rappelons-le, reste une organisation à but non-lucratif.

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