S’abonner au mag
  • Équipe de France

La France fête son titre de champion du monde

MBC
1 Réaction
La France fête son titre de champion du monde

Ramenez la coupe à la maison. Le 15 juillet 2018, la France allait chercher sa deuxième étoile sur la pelouse du Luzhniki Stadium de Moscou. Grâce à des buts d’Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappé et de Mario Mandžukić contre son camp, les Bleus avaient battu la Croatie 4-2 en finale de la Coupe du monde. En ce 15 juillet 2026, un mercredi post-élimination, ces beaux souvenirs redonnent du baume au cœur aux supporters des Bleus.

Pas de deuxième titre pour Mbappé, Kanté et Hernandez

Huit ans après ce titre de champion du monde en Russie, les Bleus n’ont en effet pas réitéré sur cette édition 2026. Éliminée par l’Espagne ce 14 juillet, l’équipe de France attendra au moins quatre ans avant de briguer une troisième étoile lors de la prochaine Coupe du monde. Dans les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour ce Mondial en Amérique, seuls trois hommes étaient de l’aventure en 2018 : Kylian Mbappé, N’Golo Kanté et Lucas Hernandez.

Accélération, virgule, petit-pont, frappe Kylian Mbappé.

Les mots de Mikel Merino pour William Saliba

MBC

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Magazines

So Foot Club #125 – Mondial 2026, Ton Guide Ultime

à partir de 5.95€



C'est une putain de bonne question !

La Coupe du monde des Bleus est-elle un échec ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
77
32
02
Revivez France-Espagne (0-2)
Revivez France-Espagne (0-2)

Revivez France-Espagne (0-2)

Revivez France-Espagne (0-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.