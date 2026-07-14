L’Espagne double la mise

Ça sent le roussi pour les Bleus. La France est désormais menée 2-0 par l’Espagne. Après un une-deux avec Dani Olmo, Pedro Porro se retrouve seul dans la surface de réparation et trompe Mike Maignan. Le latéral de Tottenham double la mise et met l’Espagne sur les bons rails.

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Lacroix n’a pas été irréprochable sur le but

Battu sur le deuxième but espagnol, Maxence Lacroix était entré à la place de Willam Saliba, sorti sur blessure à la demi-heure de jeu. Quelques minutes avant ce changement, Mikel Oyarzabal avait ouvert le score sur penalty.

Les Français sont au bord de l’élimination.

Jour de défaite nationale