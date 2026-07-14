Manchester United recrute un international belge

Chez les Diables Rouges en club, comme en sélection. Après sa Coupe du monde réussie avec la Belgique, Youri Tielemans a choisi son futur club. Le capitaine de la sélection entraînée par Rudi Garcia a signé ce mardi 14 juillet à Manchester United jusqu’en 2031. Le milieu de terrain quitte donc Aston Villa où il évoluait depuis trois saisons.

Manchester et Tielemans en quête d’un titre

Grâce à ce premier gros transfert de l’été, les Red Devils décident de renforcer leur milieu de terrain suite à l’expiration du contrat de Casemiro. L’habituel numéro 8 jouera notamment la Ligue des champions avec les Mancuniens. « Nous sommes tous déterminés à viser les trophées les plus prestigieux au cours des prochaines années », a-t-il déclaré à ce sujet dans le communiqué du club anglais qui n’a pu remporter le titre de champion d’Angleterre depuis 2013.

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En 2013, François Hollande était encore populaire, c’est dire comme le temps passe.